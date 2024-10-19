Россия хочет повторно захватить Купянск на Харьковщине – британская разведка

Россия продолжает оказывать давление на украинскую оборону на Купянском направлении. В настоящее время российские силы находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол и примерно в 20 км к югу от Купянска.

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Россия, вероятно, стремится снова оккупировать этот райцентр, являющийся важным железнодорожным узлом, после того, как потеряла Купянск в сентябре 2022 года. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

Россия продолжает прилагать усилия для продвижения на Купянском направлении. В настоящее время оккупационные войска находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол – в узком выступе примерно в 20 км к югу от города Купянск.

"Вполне вероятно, что продолжающиеся российские атаки усложняют украинские операции на восточном берегу Оскола", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Еще с 15 октября местные власти Харьковской области издали приказ об обязательной эвакуации гражданского населения из нескольких населенных пунктов Купянского района.

"Россия, вероятно, продолжит добиваться успехов в этом регионе в ближайшие недели. Российские войска предпринимали спорадические попытки восстановить контроль над Купянском после того, как в сентябре 2022 года потеряли город во время украинского контрнаступления. Город расположен на реке Оскол и является железнодорожным узлом, который поддерживает украинскую логистику в этом направлении", – резюмировали в Минобороны Британии.

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что Украина подрывает российский военный потенциал в оккупированном Крыму. Среди пораженных Силами обороны Украины целей – аэродромы, командные пункты, нефтебазы и Крымский мост.

Одной из последних пораженных целей стал морской нефтяной терминал в Феодосии: удары по нему Силы обороны нанесли 7 октября. Удачная атака в значительной степени подорвала военные возможности российских войск в регионе, отметили разведчики.