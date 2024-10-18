Украина подрывает российский военный потенциал в оккупированном Крыму – разведка Британии

Украина постепенно продолжает подрывать военный потенциал страны-агрессора России во временно захваченном Крыму. Среди пораженных Силами обороны Украины целей – аэродромы, командные пункты, нефтебазы и Крымский мост.

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Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном в четверг, 17 октября в соцсети Х. Там проанализировали удар по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии 7 октября.

Британская разведка подтверждает, что атака по терминалу была успешной и она значительно подорвала военные возможности российских войск в регионе. Ведомство также обнародовало снимки горящего терминала.

В минобороны также напомнили, что крупнейший в Крыму нефтяной терминал попал под удар украинских дронов еще и в марте 2024 года, что привело к повреждению магистрального трубопровода и возникновению пожара.

Отчет также напоминает о других объектах, ставших целями украинских ударов в 2024 году. В частности, системы противовоздушной обороны, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, логистические пункты и переправа через Керченский пролив.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Генеральном штабе ВСУ ранее подтвердили поражение морского нефтяного терминала в Феодосии. Он является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов. В результате удара Сил обороны ночь на 7 октября объект получил значительные повреждения.

– По состоянию на ночь 11 октября пожар на объекте продолжался. Вечером 10 октября там снова взорвалась одна из цистерн с топливом.

– Горение длилось почти пять дней. РосСМИ писали, что на территории нефтебазы прекратилось факельное горение только 12 октября, но МЧС еще продолжало ликвидировать последствия.

– После результативного удара по нефтебазе в оккупированной Феодосии захватчикам в Крыму пришлось массово создавать мобильные заправочные станции. Их места дислокации постоянно меняют, потому что боятся новых атак.

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