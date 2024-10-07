Силы обороны нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Фото и видео

Ночью 7 октября украинские военнослужащие поразили очередной важный объект российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Силы обороны атаковали морской нефтяной терминал в Феодосии.

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В районе объекта зафиксировано возгорание. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе отметили, что феодосийский терминал – самый крупный в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

"Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", – говорится в сообщении.

Последствия атаки морского нефтяного терминала в Феодосии уточняются.

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