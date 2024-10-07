Силы обороны нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Фото и видео
Ночью 7 октября украинские военнослужащие поразили очередной важный объект российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Силы обороны атаковали морской нефтяной терминал в Феодосии.
В районе объекта зафиксировано возгорание. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
В Генштабе отметили, что феодосийский терминал – самый крупный в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
"Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", – говорится в сообщении.
Последствия атаки морского нефтяного терминала в Феодосии уточняются.
Новость дополняется…