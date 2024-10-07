В Крыму прогремели взрывы: в сети пишут про прилеты в районе аэродромов 'Бельбек' и 'Саки'

Во временно захваченном Россией Крыму в ночь на понедельник, 7 октября, прогремели взрывы. Российское МЧС объявляло воздушную опасность по всей территории оккупированного украинского полуострова.

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Канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей пишет, что под атакой могли быть военные аэродромы российских оккупационных войск "Бельбек" в Севастополе и аэродром "Саки" в Новофедоровке. Ресурс публиковал видео взрывов и вспышек в Крыму.

Первые взрывы в Сакском района раздались около 23:30. Их также было слышно в Симферопольском и Красногвардейском районах.

"Спустя час раздалась вторая серия взрывов. Как сообщил наш источник, было минимум одно попадание в районе аэродрома в Новофедоровке", – говорится в сообщении.

Также в сети писали, что около полуночи оккупанты подняли в небо авиацию с аэродрома "Бельбек". Авторы предполагают, что самолеты подняли, чтобы они не попали под удар.

"Около часу ночи в районе аэродрома "Бельбек" возник сильный пожар. Его источник неизвестен", – говорится в сообщении.

МЧС страны-агрессора объявляло воздушную опасность по всей территории оккупированного Крыма. Пропагандистские российские каналы писали об "атаке БПЛА" и якобы работе ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– украинские партизаны заявили, что оккупанты в Крыму боятся высадки украинского десанта и продолжают оборудовать огневые точки и оборонные сооружения. Также россияне ставят ограждения вдоль побережья, закрывая людям выход к морю.

– Также сообщалось, что Россия усилила меры по обороне Керченского моста. Там установили новые заграждения и два зенитно-ракетных комплекса "Панцирь" рядом с сооружением.

– Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что уже разработан план уничтожения моста и возвращения Крыма. Что со своей стороны вызвало в российском информпространстве настоящую бурю.