Оккупанты боятся высадки украинского десанта в Крыму и готовятся к обороне – 'Атеш'

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму боятся высадки украинского десанта. На полуострове они продолжают оборудовать огневые точки и оборонные сооружения.

Видео дня

Также россияне ставят ограждения вдоль побережья, закрывая людям выход к морю. Об этом сообщают агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Продолжение подготовки к "высадке украинского десанта", в частности, было зафиксировано в районе Андреевки-Углового в Бахчисарайском районе.

"Агент "Атеш" провел разведку в Бахчисарайском районе около н.п. Андреевка – Угловое, где смог выявить новые огневые точки и оборудованные оборонные сооружения на побережье Черного моря. Ставят ограждения вдоль побережья, закрывая проход к морю. Мы давно писали о том, что ВС РФ боятся высадки украинского десанта, что толкает их на привлечение как можно большего количества личного состава к возведению фортификационных сооружений и огневых точек", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" также указали координаты выявленных "свежих" укреплений: 44.838654, 33.565859.

Напомним, раньше "Атеш" сообщал, что оккупанты в Севастополе используют гражданских для возведения фортификаций. Установлены также места возведения таких рубежей при помощи специальной техники.

Кроме того, агент "Атеш" разведал базу логистики Черноморского флота в Крыму. Через нее ежедневно проходит огромное количество оккупантов.