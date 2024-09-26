Оккупанты в Севастополе используют гражданских для возведения фортификаций: в 'Атеш' раскрыли подробности. Фото

Российские оккупанты в захваченном Севастополе задействовали мирное население для строительства фортификационных сооружений. Установлены места возведения таких рубежей при помощи специальной техники.

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Об этом 26 сентября рассказали в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Также были обнародованы фото результатов разведки.

В "Атеш" указали, что военные страны-агрессора, в частности 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ВС РФ, использует гражданских для возведения фортификаций.

Агент движения смог выследить маршрут перемещения автопогрузчиков на КАМАЗах по Балаклавскому шоссе в сторону Казачьей бухты.

"В ходе наблюдения удалось выяснить места, где ВС РФ продолжают возведение фортификационных сооружений, но уже в большей мере с помощью гражданских на специальной технике", – рассказали в "Атеш".

При этом партизаны отметили, что на фоне нехватки личного состава у врага на фронте количество военных РФ, ранее задействованных в стройке, значительно уменьшилось.

"Мы продолжаем вести наблюдение за перемещениями оккупантов в Крыму и фиксируем все изменения в ситуации на полуострове", – заверили в движении.

Как писал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" рассказали, что их агенты разведали базу поставок войск России в оккупированном украинском Симферополе. Там враг обустроил склады с продовольствием для своих окупантов – каждый день в очереди стоит огромное количество авто.

Кроме того, партизаны разведали отделение ФСБ в Сызрани в РФ, которое сконцентрировано на выявлении несогласных с Кремлем. В "Атеше" заявили, что собранные данные помогут обезопасить агентов, действующих в России.

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