Агент 'Атеш' разведал отделение ФСБ в Сызрани: что удалось узнать. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжают разведывать объекты российских оккупантов, в том числе на территории РФ. На этот раз внимания партизан удостоилось отделение ФСБ в Сызрани, которое сконцентрировано на выявлении несогласных с российской политикой и агрессией против Украины.

Видео дня

Собранная информация поможет обезопасить агентов "Атеш", действующих в России. Подробности рассказали в Telegram-канале движения.

Данные о деятельности ФСБ в Сызрани "Атеш" предоставил агент из числа сотрудников ФСБ.

"Они сейчас сосредоточены на выявлении и пресечении тех, кто не согласен с режимом и активно борются с "экстремизмом". Особое внимание уделяется кибербезопасности и мониторингу соцсетей и СМИ. Благодаря разведке таких объектов и пониманию специфики их работы, мы можем обеспечивать надежную защиту наших агентов", – отметили в "Атеш".

Там также показали несколько фото, сделанных агентом движения на разведанном объекте.

"Напоминаем всем, кто с нами работает или хочет присоединиться: прежде чем отправлять сообщения, проверьте правильность аккаунта. Представители структур РФ создают фейковые страницы и выдают себя за нас. Присоединяйтесь к нашему движению, только вместе мы сможем контролировать преступный режим на территории РФ: @Wladimir_atesh_ua", – призвали в "Атеш".

Напомним, ранее в "Атеш" разведали базу логистики Черноморского флота в Крыму. Во временно оккупированном Симферополе оккупанты обустроили склады с продовольствием для своих войск – ежедневно в очереди за едой стоит множество автомобилей. Агенты движения отслеживают все перемещения машин и фиксируют их маршруты.