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Агент "Атеш" разведал базу логистики Черноморского флота в Крыму. Фото

Анна Паскевич
War
2 минуты
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Агент 'Атеш' разведал базу логистики Черноморского флота в Крыму. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымких татар "Атеш" в оккупированном украинском Симферополе провели разведку базы снабжения войск РФ. Там враг обустроил склады с продовольствием для своих оккупантов – ежедневно в очереди за едой стоит множество автомобилей.

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Об этом 22 сентября рассказали в официальном Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото результатов разведки.

Агент "Атеш" разведал базу логистики Черноморского флота в Крыму. Фото

Как рассказали в "Атеш", агент движения провел разведку базу логистики Черноморского флота РФ в Крыму.

Агент "Атеш" разведал базу логистики Черноморского флота в Крыму. Фото

"На данной базе находитсясклады с продовольствием, которые снабжают воинские части на полуострове, а также подразделения группировки войск "Днепр", – рассказали партизаны.

Агент "Атеш" разведал базу логистики Черноморского флота в Крыму. Фото

Также, по словам партизан, на территории базы ежедневно фиксируется "огромное количество машин, которые стоят в очереди за довольствием".

Агент "Атеш" разведал базу логистики Черноморского флота в Крыму. Фото

"Наши агенты отслеживают все перемещения машин и фиксируют их маршруты, а оккупационным войскам желают приятного аппетита", – заявили в "Атеш".

Агент "Атеш" разведал базу логистики Черноморского флота в Крыму. Фото

Как известно, группировка войск страны-агрессора РФ "Днепр" была создана после бегства оккупантов из Херсона осенью 2022 года. В основном в нее вошли части Южного военного округа РФ и приданные им части ВДВ РФ.

Агент "Атеш" разведал базу логистики Черноморского флота в Крыму. Фото

Группировка "Днепр" у оккупантов "отвечает" за Херсонское направление фронта на левом берегу Днепра.

Агент "Атеш" разведал базу логистики Черноморского флота в Крыму. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны установили координаты крупного полевого артиллерийского состава врага на Донетчине. Ценную информацию передал агент "Атеш" из состава 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

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