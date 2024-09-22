Агент 'Атеш' разведал базу логистики Черноморского флота в Крыму. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымких татар "Атеш" в оккупированном украинском Симферополе провели разведку базы снабжения войск РФ. Там враг обустроил склады с продовольствием для своих оккупантов – ежедневно в очереди за едой стоит множество автомобилей.

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Об этом 22 сентября рассказали в официальном Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото результатов разведки.

Как рассказали в "Атеш", агент движения провел разведку базу логистики Черноморского флота РФ в Крыму.

"На данной базе находитсясклады с продовольствием, которые снабжают воинские части на полуострове, а также подразделения группировки войск "Днепр", – рассказали партизаны.

Также, по словам партизан, на территории базы ежедневно фиксируется "огромное количество машин, которые стоят в очереди за довольствием".

"Наши агенты отслеживают все перемещения машин и фиксируют их маршруты, а оккупационным войскам желают приятного аппетита", – заявили в "Атеш".

Как известно, группировка войск страны-агрессора РФ "Днепр" была создана после бегства оккупантов из Херсона осенью 2022 года. В основном в нее вошли части Южного военного округа РФ и приданные им части ВДВ РФ.

Группировка "Днепр" у оккупантов "отвечает" за Херсонское направление фронта на левом берегу Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны установили координаты крупного полевого артиллерийского состава врага на Донетчине. Ценную информацию передал агент "Атеш" из состава 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

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