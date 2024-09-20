Агент "Атеш" обнаружил большой полевой склад БК оккупантов на Донетчине. Фото

Силам обороны Украины стали известны координаты крупного полевого артиллерийского склада оккупационных войск в Донецкой области. Информацию передал агент движения "Атеш" из числа военнослужащих 36 отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

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Telegram-канал партизан поделился информацией об этом и опубликовал фото 20 сентября. По данным патриотов, российские армейцы подвозят на этот склад ящики с БК, чтобы перенаправлять дальше в зону боев.

"Наш агент из числа военнослужащих 36 омсбр доложил нам информацию о месторасположении нового полевого артиллерийского склада вблизи населенного пункта Берестовое Донецкой области, куда несколько дней подряд свозилось КАМАЗами и УРАЛами огромное количество ящиков с боеприпасами для дальнейшей отправки на фронт", – рассказали представители "Атеш".

То есть склад противник обустроил на территории, оккупированной с 2014 года, близко к границе с РФ.

Координаты объекта – 47.575882, 38.310768.

Участники "Атеш" призвали присоединиться к ним. "Если ты военнослужащий ВС РФ и желаешь бороться с преступным режимом, при этом неплохо заработать, пиши координатору: @ruslan_atesh_ua", – поделились контактами партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее под Мариуполем Донецкой области украинские партизаны, которые помогают Силам обороны бороться с Россией, выявили склад с боеприпасами противника в районе села Бердянское Мангушского района.

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