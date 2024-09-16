Зафиксировано движение грузовиков: "Атеш" обнаружил склад боеприпасов оккупантов на Донетчине. Фото и видео

Под Мариуполем Донецкой области украинские партизаны, которые помогают Силам обороны бороться с Россией, выявили склад с боеприпасами противника. Он расположен в районе села Бердянское Мангушского района.

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Telegram-канал "Атеш" в понедельник, 16 сентября, поделился фотографиями и видео, которые сделали агенты движения на временно оккупированной территории. Предварительно, на указанном складе враг хранит разные виды БК, а также вооружение.

"Наш агент обнаружил активность военных грузовиков возле населенного пункта Бердянское и провел разведку их маршрута. В результате разведки удалось зафиксировать местонахождение склада с боеприпасами, который используется для снабжения ВС РФ и хранения артиллерийских снарядов, мин и другого вооружения", – рассказали украинские патриоты.

В "Атеш" подчеркнули, что продолжают собирать данные для нанесения точных ударов по ключевым военным объектам российских захватчиков.

"Мы предпринимаем все меры, чтобы ослабить боеспособность оккупационных войск и разрушить их планы на разных участках фронта", – заявили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее члены "Атеш" узнали, что Россия привлекает к полномасштабной войне против Украины курсантов военных вузов. Их направляют в первую очередь на Херсонское и Запорожское направления из-за больших потерь в оккупационной армии агрессора.

– В Санкт-Петербурге украинский партизан проник на стратегический объект оборонно-промышленного комплекса РФ. Он устроился на Кингисеппский машиностроительный завод.

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