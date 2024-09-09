В России решили привлечь к войне курсантов военных вузов из-за больших потерь на Херсонщине и Запорожье – "Атеш"

Россия привлекает к полномасштабной войне против Украины курсантов военных вузов. Их направляют в первую очередь на Херсонское и Запорожское направления из-за больших потерь в оккупационной армии страны-агрессора.

Видео дня

Об этом 9 сентября заявили участники "Атеш". В Telegram-канале партизанского движения проинформировали, что фиксируют случаи участия российских курсантов в "СВО".

"Российское военное командование приняло решение задействовать курсантов военных учебных заведений, чтобы покрыть нехватку личного состава на ряде направлений, в первую очередь – на Херсонском и Запорожском", – рассказали украинские патриоты.

Ранее Россия перебрасывала войска для участия в штурмах на Покровском участке фронта, а также для противодействия Силам обороны Украины в Курской области. Оккупанты не успевали восстановить численность из-за значительных потерь убитыми и ранеными.

По данным "Атеш", курсантам оформляют долгосрочные командировки. "Они не только командуют подразделениями на должностях командиров отделений и взводов, но и сами участвуют в штурмах. Известны случаи таких действий в подразделениях "БАРС". Взамен они получают статус участника боевых действий и автоматическое закрытие экзаменов за семестр", – сообщили партизаны.

Агенты "Атеш" пошутили, что не удивятся, если РФ начнет отправлять на войну школьников из "Юнармии", "как это делал один известный художник незадолго до своей кончины".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее украинские партизаны разведали территорию у военного аэродрома "Левашово" на окраине Санкт-Петербурга (РФ). Там базируется 33 отдельный транспортный смешанный авиаполк ВКС государства-агрессора.

– Также агент "Атеш" провел разведку порта в Таганроге и прилежащей к нему территории. Патриоты передали Силам обороны Украины данные о размещении важных объектов и узлов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!