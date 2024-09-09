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В России решили привлечь к войне курсантов военных вузов из-за больших потерь на Херсонщине и Запорожье – "Атеш"

Дарья Дурова
War
1 минута
1,9 т.
Российские оккупанты

Россия привлекает к полномасштабной войне против Украины курсантов военных вузов. Их направляют в первую очередь на Херсонское и Запорожское направления из-за больших потерь в оккупационной армии страны-агрессора.

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Об этом 9 сентября заявили участники "Атеш". В Telegram-канале партизанского движения проинформировали, что фиксируют случаи участия российских курсантов в "СВО".

"Российское военное командование приняло решение задействовать курсантов военных учебных заведений, чтобы покрыть нехватку личного состава на ряде направлений, в первую очередь – на Херсонском и Запорожском", – рассказали украинские патриоты.

Ранее Россия перебрасывала войска для участия в штурмах на Покровском участке фронта, а также для противодействия Силам обороны Украины в Курской области. Оккупанты не успевали восстановить численность из-за значительных потерь убитыми и ранеными.

По данным "Атеш", курсантам оформляют долгосрочные командировки. "Они не только командуют подразделениями на должностях командиров отделений и взводов, но и сами участвуют в штурмах. Известны случаи таких действий в подразделениях "БАРС". Взамен они получают статус участника боевых действий и автоматическое закрытие экзаменов за семестр", – сообщили партизаны.

Агенты "Атеш" пошутили, что не удивятся, если РФ начнет отправлять на войну школьников из "Юнармии", "как это делал один известный художник незадолго до своей кончины".

Линия фронта

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее украинские партизаны разведали территорию у военного аэродрома "Левашово" на окраине Санкт-Петербурга (РФ). Там базируется 33 отдельный транспортный смешанный авиаполк ВКС государства-агрессора.

– Также агент "Атеш" провел разведку порта в Таганроге и прилежащей к нему территории. Патриоты передали Силам обороны Украины данные о размещении важных объектов и узлов.

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