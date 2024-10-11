В оккупированной Феодосии четвертые сутки идет пожар на нефтебазе: взорвалась еще одна цистерна. Видео

В Феодосии на нефтяном терминале уже четвертые сутки продолжается пожар. Вечером 10 октября там снова взорвалась одна из цистерн с топливом.

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Как сообщают в местных пабликах, это уже вторая цистерна, взорвавшаяся вечером в четверг. Также глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов заявил, что в связи с пожаром "произошел выброс топливных материалов на одном из терминалов".

"Терминал оцепили сотрудники профильных служб, также на месте находятся все руководители. Держу ситуацию на личном контроле, каждые полчаса мне поступают доклады с места происшествия по видеосвязи", – рассказал он.

Аксенов уверяет, что зоны эвакуации не увеличивают. В свою очередь очевидцы сообщают, что полиция окупантов после взрыва на нефтебазе спешно покинула зону, из которой проводила эвакуацию.

Феодосийский морской нефтяной терминал в оккупированном Крыму считается самым большим по объемам перевалки нефтепродуктов. На нефтебазе оккупанты установили систему ПВО "Панцирь-С1" (именно такая система "охраняет" и резиденцию Путина), причем летом 2022-го ее там еще не было.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые о пожаре на нефтяном терминале в Феодосии сообщили утром 7 октября. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение объекта.

После удара по нефтебазе оккупационная "власть" объявила в Феодосии режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера и начала эвакуацию живущих рядом с терминалом людей.

Причем на фоне взрывов и мощного пожара в районе нефтебазы российские пропагандисты поначалу не подтверждали попадание по объекту. Но впоследствии они заявили, что по нефтебазе прилетело несколько ракет. Сначала были поражены пять резервуаров с топливом.

Эта нефтебаза пылала и в марте 2024 года, а также подвергалась атакам в декабре и ноябре 2023-го.

Между тем, указанными системами ПВО российские военные также пытаются защитить от ударов и незаконную переправу через Керченский пролив. В августе этого года они установили ЗРГК "Панцирь-С1" прямо на Крымском мосту.

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