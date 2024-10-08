Территорию нефтебазы в Феодосии прикрывала система ПВО, аналогичная расположенной возле резиденции Путина. Спутниковые фото

На территории нефтебазы в порту Феодосии (Крым), по которой в ночь на 7 октября был нанесен удар, с осени 2022 года стояла система противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Такой же до сих пор россияне прикрывают резиденцию диктатора Владимира Путина под Москвой.

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На этот нюанс указали журналисты, основываясь на данных спутниковых снимков. Их опубликовало издание "Радио Свобода".

На фото от 19 августа 2024 года можно заметить зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", установленный на подиуме напротив двух цистерн. Летом 2022-го его там еще не было.

По словам аналитиков, такие же системы ПВО на подиумах (для увеличения дальности обнаружения целей) ранее были установлены на территории нефтебазы в Туапсе.

Аналогично и рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры, на которые тоже наведывалась "бавовна".

Журналисты подчеркнули, что в Подмосковье "Панцири" были размещены недалеко от резиденции диктатора Путина в Ново-Огарево.

Напомним: утром 7 октября Силы обороны Украины поразили АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, который является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

На фоне взрывов и мощного пожара в районе нефтебаза российские пропагандисты сперва не подтверждали попадание по объекту. Но потом они заявили, якобы по нефтебазе прилетело несколько ракет. Были поражены пять резервуаров с топливом – два из них полностью разрушены, остальные получили повреждения и долго продолжали гореть.

Эта нефтебаза уже пылала в марте 2024 года, также подвергалась атакам в декабре и ноябре 2023-го.

Как сообщал OBOZ.UA, системами ПВО российские военные также пытаются защитить от ударов незаконную переправу через Керченский пролив во временно оккупированном Крыму. В августе этого года они разместили ЗРПК "Панцирь-С1" прямо на Крымском мосту.

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