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Взорвался еще один резервуар: на нефтебазе в Феодосии до сих пор бушует пожар. Видео

Дарья Дурова
War
4 минуты
1,6 т.
Масштабный пожар в Феодосии

На территории морского нефтяного терминала в оккупированной Феодосии вечером 7 октября продолжался пожар после утренней атаки. В сети заявили, что, возможно, огонь охватил еще один резервуар с топливом.

Видео дня

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков заявил, что еще одна цистерна загорелась в 21:07 понедельника. Напомним, что удар по объекту был нанесен рано утром, после 4:00 7 октября.

"К нефтебазе помчались скорые и пожарные машины", – поделились наблюдениями очевидцев в Telegram-паблике.

Ранее было известно о двух уничтоженных и трех поврежденных цистернах. "7 октября началось с фейерверка в честь дня рождения Путина и фейерверком заканчивается", – пошутили авторы "Крымского ветра". 

Добавим: российский пособник Игорь Ткаченко, так называемый глава администрации города, в 19:00 понедельника подтверждал продолжающийся пожар

"Вынуждены временно закрыть съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия. Будут работать съезды в районе села Первомайского и поселка Приморского", – сообщил он.

Жителей оккупированного полуострова преступник призвал "с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности".

Взорвался еще один резервуар: на нефтебазе в Феодосии до сих пор бушует пожар. Видео
Феодосия. Вечер понедельника, 7 октября
Огонь продолжал полыхать

Напомним: В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ранее подтвердили поражение морского нефтяного терминала в Феодосии. Он является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов.

Пожар в Феодосии днем 7 октября

Его уже атаковали в марте 2024-го и в декабре и ноябре 2023 года.

Судя по спутниковым снимкам, нефтебазы в порту Феодосии с осени 2022 года охраняла российская система ПВО "Панцирь-С1", которая не смогла отбить последнюю ночную атаку. Возможно, утром 7 октября в цель попали две ракеты, предполагали в сети.

Территория морского нефтяного терминала в Феодосии со спутника

Как сообщал OBOZ.UA, Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", считает, что сейчас вероятность высадки оперативного десанта на западном побережье оккупированного Крыма маловероятна, но операции украинских разведывательно-диверсионных групп не исключаются.

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