Взорвался еще один резервуар: на нефтебазе в Феодосии до сих пор бушует пожар. Видео

На территории морского нефтяного терминала в оккупированной Феодосии вечером 7 октября продолжался пожар после утренней атаки. В сети заявили, что, возможно, огонь охватил еще один резервуар с топливом.

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Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков заявил, что еще одна цистерна загорелась в 21:07 понедельника. Напомним, что удар по объекту был нанесен рано утром, после 4:00 7 октября.

"К нефтебазе помчались скорые и пожарные машины", – поделились наблюдениями очевидцев в Telegram-паблике.

Ранее было известно о двух уничтоженных и трех поврежденных цистернах. "7 октября началось с фейерверка в честь дня рождения Путина и фейерверком заканчивается", – пошутили авторы "Крымского ветра".

Добавим: российский пособник Игорь Ткаченко, так называемый глава администрации города, в 19:00 понедельника подтверждал продолжающийся пожар.

"Вынуждены временно закрыть съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия. Будут работать съезды в районе села Первомайского и поселка Приморского", – сообщил он.

Жителей оккупированного полуострова преступник призвал "с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности".

Напомним: В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ранее подтвердили поражение морского нефтяного терминала в Феодосии. Он является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов.

Его уже атаковали в марте 2024-го и в декабре и ноябре 2023 года.

Судя по спутниковым снимкам, нефтебазы в порту Феодосии с осени 2022 года охраняла российская система ПВО "Панцирь-С1", которая не смогла отбить последнюю ночную атаку. Возможно, утром 7 октября в цель попали две ракеты, предполагали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", считает, что сейчас вероятность высадки оперативного десанта на западном побережье оккупированного Крыма маловероятна, но операции украинских разведывательно-диверсионных групп не исключаются.

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