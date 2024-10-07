Пылало мощно: в сети появилось новое видео последствий удара по нефтяному терминалу в Феодосии

Ночью 7 октября Силы обороны Украины нанесли удар по временно находящемуся под контролем оккупантов морскому нефтяному терминалу в Феодосии. В сети появились новые видеоматериалы, демонстрирующие последствия этой атаки.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Досье Шпиона". Как отмечается, съемка производилась в первые часы после удара.

В российских пабликах сообщается, что, вероятно, в терминал попали две ракеты. В результате атаки пострадали три человека, которые были госпитализированы.

В результате прилета повреждены пять топливных резервуаров: два из них разрушены полностью, а еще три получили повреждения и сейчас горят.

В результате атаки движение поездов на участке Владиславовка - Феодосия ограничено. Пассажиров одного из поездов пришлось пересадить на автобусы. Также перекрыто движение транспорта на улицах Геологической и Федькой.

Оперативные службы работают на месте происшествия. По состоянию на 12:00 пожар на нефтяном терминале все еще продолжался.

Ранее сообщалось, что 7 октября украинские военнослужащие поразили очередной важный объект российских захватчиков во временно оккупированном Крыму – нефтяной морской терминал в Феодосии. В районе объекта зафиксировано возгорание. Этот терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Напомним, во временно захваченном Россией Крыму в ночь на понедельник, 7 октября, раздались взрывы и российское МЧС объявило воздушную опасность на всей территории оккупированного украинского полуострова. Там подтвердили пожар на нефтебазе в Феодосии и заявили о перекрытии нескольких улиц.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия усилила меры по обороне Керченского моста. Там установили новые заграждения и два зенитно-ракетных комплекса "Панцирь" рядом со сооружением.