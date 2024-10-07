"Русня боится": эксперт сказал, возможна ли десантная операция Украины на территории Крымского полуострова. Видео

Сейчас вероятность высадки оперативного десанта на западном побережье оккупированного Крыма маловероятна, но операции украинских разведывательно-диверсионных групп не исключаются. Тем не менее, российские захватчики боятся, и на полуострове продолжается строительство фортификационных линий.

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Об этом проекту OBOZ.Talk заявил Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Он пошутил, что помощник Кремля Сергей Аксенов, т.н. глава полуострова, "регулярно смазывает рублями западное побережье" и все эти деньги "идут в песок".

По оценке Лакийчука, для нашей десантной операции в Крыму время не наступило.

"У нас, во-первых, десантных кораблей нет. Мало того, что у нас нет подготовленной морской пехоты для оперативного десанта, то и десантных кораблей [нет]. Поэтому, если высадки там возможны, то это высадки разведывательно-диверсионных групп, передовых каких-то подразделений..." – сказал эксперт.

Прорвать оборону значительно больше шансов через Перекоп и Чонгар. "Но до них тоже нужно добраться. К сожалению, это левобережье Херсонщины еще под вражеской оккупацией", – отметил он.

"Тем не менее, русня боится. Вы посмотрите, не просто они на севере Крыма роют эти инженерные укрепления. Они их роют даже на основе Керченского полуострова, который отделяет Керчь от общей территории Крыма. То есть они предполагают такую ​​возможность, что мы не просто зайдем в Крым, но и к востоку туда пройдем. Так что – пусть боятся. Это они правильно делают", – подытожил Лакийчук.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" отметили, что россияне во временно оккупированном Крыму боятся высадки украинского десанта. На полуострове они продолжают оборудовать огневые точки и оборонные сооружения.

– В Севастополе оккупанты используют гражданских для возведения фортификаций. Также враг меняет места дислокации логистических пунктов российской армии на полуострове.

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