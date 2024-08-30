Оккупанты активно меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму: в 'Атеш' объяснили, что происходит. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар продолжают отслеживать действия россиян во временно оккупированном Крыму. В последнее время на полуострове фиксируется активность оккупантов по смене мест дислокации логистических пунктов российской армии.

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Склады с БК и топливом, а также мобильные заправочные станции россияне перемещают из-за страха перед украинскими ударами. Подробности раскрыли в "Атеш".

"Агент "Атеш" сообщает, что российские вооруженные силы продолжают перемещать склады с боеприпасами, топливом и мобильными заправочными станциями из-за частых ударов по ним. Для этих целей россияне начали строительство дороги возле поселка Тимашовка. Агенты отслеживают все перемещения бензовозов на полуострове и фиксируют новые места хранения", – отмечено в сообщении.

Вся собранная информация о перемещениях оккупационных войск в Крыму оперативно передается Силам обороны Украины. Поэтому спрятаться от ударов возмездия им вряд ли удастся.

Напомним, ранее агент "Атеш" разведал базу оккупантов на Запорожье. Вопреки международным конвенциям и правилам ведения войны захватчики прячутся в заброшенных домах.

Также сообщалось, что "Атеш" провел серию диверсий на железнодорожной ветке оккупантов на юге Украины. Ключевой целью является остановка или хотя бы замедление перемещения военных грузов на этой альтернативной Крымскому мосту "логистической артерии" российской армии.