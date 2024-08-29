Агент 'Атеш' разведал базу оккупантов в Запорожье: захватчики прячутся в заброшенных домах. Фото

Российские захватчики продолжают прикрываться домами мирных жителей на временно оккупированных территориях. В одном из населенных пунктов Запорожской области была зафиксирована база оккупантов в гражданском доме.

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В одном доме может размещаться до 15 российских военнослужащих. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Замаскированное расположение подразделений 57 омсбр армии РФ было выявлено в районе населенного пункта Розовка Пологовского района. На фото видно, что российские захватчики скрываются в заброшенных гражданских домах, заваленных хламом для маскировки.

Представители "Атеш" заявили, что одном таком доме может размещаться до 15 российских оккупантов. Кроме того, враг использует заброшенные постройки для укрытия техники и боеприпасов.

"Но никакие попытки спрятаться не спасут их от неизбежного удара. Мы передали все данные в надежные руки для дальнейших действий. Оккупанты не смогут избежать нашего пристального наблюдения", – заявили в "Атеш".

Напомним, агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведал тренировочную базу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Подготовку перед отправкой в зону боевых действий в Украине захватчики проходят на полигоне в Гагаринском районе города.

Кроме того, "Атеш" установил, что из воинской части Росгвардии в Красноярске личный состав отправляют на Курщину, где продолжается операция Сил обороны Украины.