'Целенаправленно наносим удары': 'Атеш' провел серию диверсий на железнодорожной ветке оккупантов на юге Украины. Видео

Российские оккупанты проложили на оккупированной части юга Украины новую железнодорожную ветку, которая, согласно замыслу, должна стать альтернативой Крымскому мосту. На этой ключевой для российской военной логистики артерии украинские партизаны провели серию диверсий.

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Они подожгли несколько релейных шкафов, что нарушило работу сигнализации и систем управления и спровоцировало задержку движения поездов с военными грузами. Подробности раскрыли в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

"Атеш" провел серию диверсий на новой железнодорожной ветке оккупантов на юге Украины. Наши агенты совершили диверсии на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для ВС РФ. Эта ветка соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем через Бердянск", – отмечено в сообщении.

Строить ускоренными темпами альтернативу Крымскому мосту оккупантов сподвигло понимание, что рано или поздно (а по оценкам "Атеш" – "совсем скоро") это незаконное сооружение, соединившее оккупированный полуостров с Краснодарским краем РФ, буде разрушено Силами обороны Украины. И тогда новая железнодорожная ветка станет для оккупантов наиболее эффективным способом переброски военной техники и боеприпасов на южный фронт на материковой части Украины.

"Поджоги релейных ящиков вызывают сбои в работе сигнализации, систем управления, что приводит к задержкам, остановке или замедлению движения поездов с военными грузами. Мы целенаправленно продолжаем наносить удары по логистике оккупационных войск и всеми силами нарушаем их планы. Присоединяйся к нам, чтобы продолжить борьбу за светлые идеи вместе: @ruslan_atesh_ua", – отметили в "Атеш".

Напомним, ранее стало известно, что агент "Атеш" разведал тренировочную базу Черноморского флота в Севастополе.

Подготовку перед отправкой в зону боевых действий в Украине захватчики проходят на полигоне в Гагаринском районе города.

Агент зафиксировал, где размещаются захватчики, где происходят их построения, а также сколько личного состава и с какой периодичностью прибывает на полигон.