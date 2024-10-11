"Логистический ад": оккупанты в Крыму столкнулись с большими проблемами после пожара на нефтебазе в Феодосии

После результативного удара по нефтебазе в оккупированной Феодосии захватчикам в Крыму пришлось массово создавать мобильные заправочные станции. Их места дислокации постоянно меняют, потому что боятся новых атак.

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Своими наблюдениями 11 октября поделились агенты "Атеш". Напомним, что "бавовна" посетила феодосийский морской нефтяной терминал после 4:00 понедельника, 7 октября.

Telegram-канал "Атеш" заявил, что "россияне попали в логистический ад". Партизаны фиксировали активные передвижения по всему полуострову бензовозов ВС РФ.

Судя по всему, разрушение нефтебазы в Феодосии привело к серьезному дефициту топлива для противника.

"Оккупанты массово создают мобильные заправочные станции, которые постоянно меняют места дислокации из-за страха удара по ним. Высшее командование отдало распоряжение ограничить нахождение точек хранения топлива на одном месте не более 10-12 часов", – рассказали участники движения сопротивления.

Партизаны высказали мнение о том, что разрушение объектов такого масштаба критически сказывается как на обеспечении войск, так и на выполнении боевых задач ВС РФ.

Патриоты, которые помогают Украине бороться с агрессором, продолжают отслеживать маршруты и передавать координаты (в том числе заправочных станций) Силам обороны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ранее подтвердили поражение морского нефтяного терминала в Феодосии. Он является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов.

– По состоянию на ночь 11 октября пожар на объекте продолжался. Вечером 10 октября там снова взорвалась одна из цистерн с топливом.

– РосСМИ по состоянию на 12:00 11 октября заявили, что на территории нефтебазы прекратилось факельное горение, но МЧС продолжает ликвидировать последствия и некоторые участки дорог все еще перекрыты. Оккупанты ожидают, что восстановление подачи воды в Феодосии произойдет до конца суток, а жители, покинувшие ранее зону ЧС, смогут вернуться в свои дома.

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