Оккупанты хотят выйти на Купянск-Узловой: эксперт объяснил, в чем замысел врага. Карта

Российские войска подошли вплотную к реке Оскол к югу от Купянска-Узлового. Этот населенный пункт интересует их прежде всего потому, что там расположен большой железнодорожный узел, который сейчас использует украинская армия.

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Захват Купянска-Узлового дал бы оккупационным силам возможность улучшить свою логистику и создать проблемы для Сил обороны. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он поделился своими соображениями по поводу целей, которых хочет достичь враг на Купянском направлении.

"Общие цели понятны – продвигаться вглубь нашей территории. Вероятно, они хотят выйти на Купянск-Узловой, потому что это большой железнодорожный узел, который мы очень активно используем. Россияне также предпочитают железные дороги для быстрого опрокидывания войск, техники и грузов. Они хотят улучшить ситуацию с логистикой, захватить железнодорожную станцию и, соответственно, усложнить нам логистику", – отметил Гетьман.

Он выразил сомнения в том, что россиянам удастся форсировать Оскол. По крайней мере, легкой прогулки там у них точно не будет. Правый берег Оскола – это господствующие высоты, к которым враг вынужден подойти вплотную. Поскольку между берегом и господствующими высотами расстояние небольшое – высадить десант там россиянам было бы очень тяжело.

"Там есть не только природные "фортификации" – препятствия, но там есть наша артиллерия и все необходимое, чтобы держать оборону. Вдобавок все подходы, как говорится, "пристреляны" нашими артиллеристами. Там сейчас находятся мои бывшие боевые побратимы, и они говорят, что шансов форсировать реку Оскол у российских военных фактически нет. Враг может подойти вплотную к реке, но шансы оказаться на правом берегу почти нулевые. Конечно, теоретически предположить можно все, что угодно, но вопрос в вероятности такого события", – отметил Гетьман.

Он также добавил, что украинские военные готовятся к попыткам врага приблизиться к Купянска-Узловому с других направлений. В частности, оккупанты активно действуют на севере от этого поселка, в районе Синьковки, Радковки и Голубовки.

"Когда российские военные выбирают те или иные действия, они на что-то рассчитывают. Боевые действия планируются, ориентируясь не на административную карту территории, а на географическую, физическую, рельефную. Они выбирают наиболее удобные места для продвижения. Так же и мы выбираем места, где враг будет пытаться продвигаться с наибольшей вероятностью с учетом особенностей местности. Так поступает любая армия и в наступлении, и в обороне. Для ведения боевых действий административные карты не имеют никакого смысла", – подчеркнул Гетьман.

Напомним, ранее по тому, что россияне не смогут форсировать Оскол, заявил командир батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й ОШБР Юрий Федоренко. Так что левобережную часть Купянского района они теоретически могут оккупировать, правобережье же в краткосрочной перспективе останется для них недоступным.

В 2022 году украинские воины смогли форсировать Оскол, когда освобождали Харьковщину, благодаря отваге личного состава и грамотным действиям командиров, к тому же тогда на фронте не было такого количества беспилотников, которые ныне доставят россиянам немало хлопот, если они попытаются перебраться через эту реку с достаточно стремительным течением.

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