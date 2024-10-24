'Понесут значительные потери': командир батальона 'Ахиллес' оценил, могут ли оккупанты форсировать Оскол на Харьковщине

Украинские защитники в Харьковской области не исключают возможность захвата российскими захватчиками левобережной Купянщины. Однако форсировать реку Оскол для перехода на правобережье оккупантам не удастся.

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Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й ОШБР Юрий Федоренко. Он напомнил, что украинские воины смогли это сделать в 2022 году во время Харьковского контрнаступления.

"Тогда удалось это сделать исключительно из-за отваги личного состава и того, что это умели делать командиры. Река Оскол очень быстрая и это сделать не просто", – отметил комбат.

Федоренко добавил, что сейчас украинские защитники имеют беспилотные системы, которых не было в 2022 году, "поэтому у россиян в краткосрочной перспективе не будет возможности форсировать Оскол".

Захватчики в Харьковской области не прекращают использовать "мясные штурмы", каждый день теряя своих военнослужащих и технику десятками.

"Они понесут значительные потери. Первый штурм – 50 единиц бронированной техники, вернулось только две. Второй штурм – 17 единиц техники, покинули поле боя лишь две, остальные были уничтожены Силами обороны", – рассказал комбат про утро 24 октября.

Лишь этим утром его батальону "Ахиллес" удалось уничтожить один танк, два БМП и два автомобиля. Федоренко показал соответствующее видео.

Как сообщал OBOZ.UA, по последним данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купянском направлении за сутки также произошло девять атак захватчиков, Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского. В общей сложности за текущие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, поражены два пункта управления врага.

Тем временем в администрации президента США Джо Байдена подтвердили, что КНДР в октябре отправила в РФ своих военных. Если они будут воевать в составе оккупационной армии против Украины, то станут законными целями для ВСУ, заявил советник Белого дома по коммуникациям Джон Кирби.