За сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, поражены два пункта управления врага – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 148 боевых столкновений, ситуация остается сложной. Враг, пользуясь преимуществом в живой силе и технике, постоянно атакует позиции украинских защитников.

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В то же время Силы обороны Украины стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят им значительные потери. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские удары

По уточненной информации, накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам акетный удар с применением одной ракеты, а также 89 авиаударов, в том числе сбросил 154 КАБов.

Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 86 – из РСЗО и применил для поражения более 1500 дронов-камикадзе.

Враг наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Малушино, Могрица, Шалыгино, Луговка, Великая Писаревка, Безруки, Казачья Лопань, Липцы, Шевьяковка, Сотницкий Казачок, Купянск, Антоновка, Дальнее, Твердохлебово, Часов Яр, Покровск, Мирноград, Родинское, Александрополь, Курахово, Катериновка, Антоновка, Богоявленка, Шахтерское, Раздольное, Новополь, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Львово.

Также продолжается операция на Курщине. Авиация врага продолжает равнять с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 38 авиударов 55 КАБами по собственной территории.

Ситуация на линии боевого столкновения

На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Грековка, Тернов, Новомихайловки, Торска и Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Ступочек, Белой Горы и Григоровки.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в сторону Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Селидово, Новоторецкое, Лысовка, Сухая Балка, Проминь, Сухой Яр, Крутой Яр, Миролюбовка, Красный Яр и Михайловка.

Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 34 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки и Кременной Балки. Кроме того, враг атаковал в сторону Антоновки, Новодмитровки, Новоселидовки, Константиновки, Зоряного, Острого и Дальнего, активно применял авиацию.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

На Ореховском направлении одна безуспешная атака врага отбита нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

Четыре раза безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны нанесли потери противнику

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять артиллерийских систем противника, сообщили в Генштабе.