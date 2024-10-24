"Будут законными целями для ВСУ": в Белом доме сказали, сколько военных КНДР отправила в Россию

В администрации американского президента Джо Байдена заявили, что Северная Корея в октябре отправила в Россию 3 тысячи своих военных. Если они будут воевать в составе российской оккупационной армии против Украины, то станут законными целями для ВСУ.

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Об этом сказал советник Белого дома по коммуникациям Джон Кирби на брифинге в среду, 23 октября. По его словам, военные КНДР находятся на востоке РФ, где проходят военные учения.

"По нашим оценкам, с начала до середины октября Северная Корея отправила не менее 3 тысяч солдат на восток России. Они следовали из порта Вонсан в Северной Корее в российский Владивосток, а затем отправились на многочисленные военные полигоны на востоке РФ, где сейчас проходят учения", – сказал Кирби.

По состоянию на данный момент, отметил представитель администрации главы Штатов, неизвестно, что они будут делать дальше в РФ и будут ли воевать в Украине. Это, как отметил Кирби, "очень тревожная вероятность".

США, по его словам, консультируются по этому поводу с Украиной, а также с другими союзниками.

Такой шаг России свидетельствует о слабости, а не силе со стороны Кремля и демонстрирует "беспрецедентный уровень прямого военного сотрудничества между РФ и КНДР, которое нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН".

"Если они (военные КНДР. – Ред.) все же отправятся воевать против Украины, то это справедливая цель. Они будут легитимной целью, и украинские военные будут защищаться от северокорейских солдат так же, как защищаются от российских. Поэтому вероятность того, что будут мертвые и раненые северокорейские солдаты в результате войны в Украине абсолютно реально", – добавил Кирби.

Ранее стало известно, что разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций. А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 11 тысяч пехотинцев КНДР учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения армии РФ.

В НАТО также подтвердили, что КНДР отправила в РФ своих военных. В Альянсе заявили, что у них есть доказательства.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Ллойд Остин тоже заявил, что США имеют доказательства пребывания северокорейских военных в России. В то же время он отметил, что сейчас неизвестно, что именно солдаты КНДР там будут делать.