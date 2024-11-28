Армия РФ преодолела реку Оскол, но под Покровском сбавила темп: интервью с генералом Романенко о ситуации на фронте

Российская оккупационная армия форсировала реку Оскол вблизи Купянска-Узлового и закрепилась на новых позициях. Это действительно плохая новость, поскольку из-за этого у врага появились новые возможности и он может развить свой успех. Более того, в этом районе он может сомкнуть клещи – организовать котел для украинских сил.

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Тем не менее ситуация на другом направлении, Покровском, остается для врага неопределенной. Силам обороны удалось приостановить наступление противника, его ресурсы уменьшились, и он был вынужден перегруппировываться и искать новые пути достижения цели. Но и здесь появился участок на севере, где враг, очевидно, также готовит окружение группировки ВСУ.

Чтобы кардинально сменить вектор развития событий в нашу пользу, необходимо выполнить два условия – и союзникам Украины, и самой нашей стране. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Российская оккупационная армия форсировала реку Оскол. Считаете ли вы это очень плохой новостью – факт, что враг сумел перебраться через эту реку?

– Враг спланированно достиг цели, и это, конечно, плохая новость для нас. Потому что он не только преодолел реку, но и закрепился. А это значит, что у него появились новые тактические возможности, которые он будет реализовывать.

– Какие возможности открываются для врага с занятием нового плацдарма?

– Река Оскол рассматривалась руководством Сил обороны Украины как рубеж, как элемент обороны. Если противник преодолел этот элемент на одном участке, значит, есть перспектива развития этого успеха. Это может сказаться негативно на дальнейших действиях Сил обороны в этом районе.

– Если посмотреть на карту боевых действий, то можно увидеть, что в районе, о котором мы говорим, враг пытается наступать одновременно с севера и с юга. Есть ли опасность окружения?

– Там охват уже с трех сторон – севернее Синьковки, с востока и с юга, с Песчаного, где они преодолели реку Оскол. Фактически, когда противник вышел на реку Оскол в районе Песчаного, он разрезал нашу харьковскую группировку пополам.

Продвигаться вдоль дороги, вдоль реки – это излюбленный прием россиян. Если они будут двигаться дальше с севера и с юга и смыкать клещи, это будет оперативным окружением. Все, что окажется внутри, окажется в своеобразном котле. Так что там ситуация достаточно угрожающая.

Кроме того, у противника были планы и в отношении Волчанска на северо-западе от участка фронта, о котором мы говорим. У россиян были планы захватить Волчанск, а дальше продвигаться на нашу группировку, которая находится в Купянске. Такие силы действительно могут добавиться, однако в настоящее время в Волчанске идут бои, Силы обороны препятствуют такому сценарию.

– Мы видим, как враг пытается обойти Покровск с юга, не форсировать его в лоб. Допускаете ли вы, что противник планирует взять город в окружение, организовать блокаду?

– Здесь противник реализует оперативный план, причем реализует уже на протяжении около трех месяцев. Он заключается в том, что сначала шли в лоб на Покровск, Курахово и Угледар, пока были силы. Но Силы обороны завели в район Покровска три резервные бригады и остановили продвижение врага.

Поскольку темп был сбит, противник был вынужден перегруппироваться и сосредотачиваться на направлении с юга от Покровска, а именно – Угледар и Курахово, а также на северо-запад от Угледара. Повышается интенсивность боев и в районе Великой Новоселки. К сожалению, врагу удается развивать наступление в направлении Курахово. Сейчас на юге от Курахово очень тяжелая ситуация.

Если посмотреть на карту боевых действий, можно увидеть, что Силы обороны постепенно отходят. Прежде всего – из-за угрозы того, что эти клещи окончательно замкнутся. Есть также опасность дальнейшего наступления врага на Курахово с юга. На севере нам отчасти помогает водохранилище, несмотря на то что враг продвигается с севера от него.

Прежде всего противник будет пытаться перерезать логистические пути – в районе как вклинивания, так и непосредственно Курахово.

А захват Курахово – это новый шаг к продвижению на Покровск. Противник по-прежнему не отказывается от цели захватить Покровск, но сил у него недостаточно, чтобы действовать на всех направлениях. Поэтому он перегруппируется, сосредотачивается с двух-трех на одно направление, подтягивает фланги справа и слева и постепенно продвигается.

– Да, к сожалению, враг имеет успех на фронте. При каком условии Силы обороны смогут переломить ситуацию? В чем главный залог этого?

– Залог – в реализации системы. Нет никакого "вундерваффе" (чудо-оружия. – Ред.) – ракет, самолетов, снятия ограничений на удары по территории России и прочего. Все это компоненты общей системы, которая включает два главных направления. Это экстренная помощь союзников нам средствами поражения и вообще ведения боевых действий, а также представление таких средств предприятиями нашего оборонно-промышленного комплекса, которые могут вырабатывать порядка 20% от всей потребности. Это первое.

А второе – это улучшение мобилизации в Украине и обеспечение потребностей воюющих бригад, а также формирование резервов. Необходимо формировать резервы бригад, которые воюют на передовой, потому что это возможность стабилизации фронта на каких-либо направлениях. Вопрос мобилизации за три года должен был быть решен, но сейчас нам приходится действовать в экстренном порядке.

Эти два направления известны, они требуют революционных подходов, быстрых решений и их реализации.