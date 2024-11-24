Армия РФ прячет военную технику во дворах многоэтажек в Мариуполе: боятся дронов

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления на временно оккупированных территориях Украины. В Мариуполе ночью они прячут свои военные тралы между многоэтажками.

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Однако для украинских операторов дронов такие попытки захватчиков уберечься от ударов не являются ни секретом, ни препятствием. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Никогда не было и вот опять. Россияне на ночь паркуют военные тралы во дворах многоэтажек. Казалось, при чем здесь атаки нашими БПЛА? Интересно, что дальше. Будут, уже не стесняясь, снова танки парковать для безопасности?" – написал он.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что в оккупированном Мариуполе коллаборанты начали раздавать квартиры гастарбайтерам из Средней Азии. Так они решили "сбить" бунты из-за невыплаты зарплат "гостям" из отдаленных регионов РФ и не только, которых привезли на оккупированные территории, чтобы "отстраивать" Мариуполь.

Денег на зарплаты гастарбайтерам просто нет, потому что выделенные на "восстановление" Кремлем средства местные предатели разворовали практически сразу.