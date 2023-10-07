Армия РФ все чаще бьет по Украине баллистикой и сверхзвуковыми ракетами: названная причина

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала ночной обстрел Черноморска Одесской области, которые оккупанты совершили сверхзвуковыми ракетами "Оникс". В результате первые "прилеты" произошли до того, как в городе прозвучала воздушная тревога.

По ее словам, с которыми она вышла в эфир национального телемарафона UA Разом, целью захватчиков была припортовая инфраструктура, чтобы навредить зерновому коридору. Украинским ПВО стало сложней сбивать вражеские цели, потому что Россия все чаще применяет баллистику и сверхзвуковые ракеты.

"Они видят, что результативность нашей работы высока даже при большом количестве атак, и пытаются использовать то вооружение, которое достигнет поставленных целей. Впрочем, использование и баллистики, и сверхзвуковых ракет для них это очень дорогостоящее и не соответствует результату, которого они хотят добиваться", – пояснила Гуменюк.

Ночная атака на черноморский порт стала очередной попыткой российских войск достичь хоть каких-то успехов, которые не происходят у них на фронте.

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"Очевидным был приоритет - это попадание в объекты припортовой инфраструктуры - разрушено зернохранилище, рекреационная инфраструктура", — заключила Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали гражданскую и припортовую инфраструктуру Одесщины сверхзвуковыми ракетами "Оникс". Попадание пришлось в здание пансионата и зернохранилище возле порта, пострадали четыре человека.

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