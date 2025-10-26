Армия России атаковала КАБом Кривой Рог: повреждено предприятие, есть пострадавший человек

Войска страны-агрессора в воскресенье, 26 октября, атаковали Кривой Рог управляемой авиационной бомбой. Несмотря на угрозу, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить боеприпас в небе. Обломками повреждено промышленное предприятие, есть один пострадавший человек.

Начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что пожар на месте уже ликвидировали, а состояние раненого человека не тяжелое. По его словам, КАБ был сбит благодаря слаженной работе ПВО.

"Город был атакован КАБом, который был уничтожен ПВО. Спасибо! От обломков пострадало промышленное предприятие. Пожар уже потушен. Один человек пострадал, не тяжелый. Спасибо ГСЧС и медикам!" – отметил он.

Новые типы российских авиабомб

Несколько дней назад оккупанты сбросили три модернизированные бомбы с повышенной дальностью поражения в Одесскую область. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, эти авиационные боеприпасы пока не представляют серьезной угрозы. Они имеют неточное наведение и часто не достигают целей.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, что использованные россиянами реактивные планирующие снаряды типа УМПБ-5Р фактически являются дешевыми аналогами крылатых ракет. Их вес составляет около 100 килограммов, а дальность полета – десятки километров.

Угроза с воздуха не исчезает

Несмотря на успехи украинских ПВО, российские войска продолжают использовать КАБы и другие авиабомбы против прифронтовых регионов. Больше всего страдают Днепропетровская, Харьковская и Запорожская области. Украинские военные призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во время очередного этапа испытаний на полигоне во Франции НАТО вместе с украинскими специалистами проверили комплексное техническое решение для противодействия управляемым авиабомбам (КАБ). Комбинация радара, программного обеспечения на базе искусственного интеллекта и дронов-перехватчиков выполнила идентификацию, сопровождение и условное поражение "вражеской" цели в осложненных погодных условиях.

