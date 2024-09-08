Армия России нанесла авиаудар по Сумскому району: есть раненые

Российские оккупационные войска днем 8 сентября нанесли авиаудар по населенным пунктам Сумского района. В результате вражеских атак есть раненые.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. На месте происшествия работают соответствующие службы, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия удара еще уточняются, а местные власти призывают жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что в ночь на 8 сентября россияне нанесли авиационный удар по городу Сумы. Известно о двух погибших и четырех раненых, среди которых двое детей.

Ранее сообщалось, что в субботу, 7 сентября, российские оккупанты ударили по Полтавской громаде. В результате атаки пострадали жилые дома, у них побило крыши, окна, стены, вылетели двери.

Как сообщал OBOZ.UA, в полночь 8 сентября российские войска обстреляли Камышаны в Херсонской области. Ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.

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