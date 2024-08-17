Армия России нанесла удар ракетой 'Искандер': появились детали утренней атаки на Сумы

Утром 17 августа российская террористическая армия нанесла ракетный удар по гражданскому инфраструктуре в городе Сумы. Враг атаковал областной центр крылатой ракетой "Искандер-К".

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Путинские террористы совершили пуск с Воронежской области РФ. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Целью российских оккупантов стало коммунальное предприятие "Паркинг". По словам и.о. городского головы Артёма Кобзаря, повреждены транспортные средства.

В комментарии "Суспільне Новини" он заявил, что благодаря оперативным действиям сотрудников ГСЧС, часть автомобилей удалось уберечь от уничтожения.

"Был прилет по коммунальному предприятию "Паркинг", где стояли автомобили. Очень много автомобилей сгорело. Работники ГСЧС очень быстро приехали и практически заходили в огонь и заливали пожар. Сгорели не все автомобили. Пожар был очень большой, был виден дым практически на весь город", – рассказал Кобзарь.

Также он добавил, что раненных среди мирных жителей нет. В то же время много жилых домов получили повреждения. В многоэтажках выбиты окна.

"Обращений о ранениях от людей не было. Пострадало очень много домов, вылетели окна, повреждены фасады, будем оказывать помощь людям, какую-то пленку, панели будем выдавать", – заявил и.о. городского головы.

Напомним, российские войска ударили по городу Сумы утром 17 августа. Прилет зафиксирован в районе проспекта Свободы: в многоэтажках вылетели окна, горят автомобили.

Ранее сообщалось, что вечером 16 августа россияне обстреляли Днепровский район Херсона. Ранения получили два человека, которые находились в собственном доме.