Россияне обстреляли Днепровский район Херсона: два человека получили ранения в собственном доме

16 августа российские террористы покрыли огнем Днепровский район Херсона. В результате вражеского удара по жилым домам два человека получили ранения в собственном доме.

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Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. Отмечается, что раненых доставили в больницу.

"Бригада скорой" доставила в больницу 57-летнего мужчину и 53-летнюю женщину. Они получили взрывные травмы и контузии", - отметили в администрации.

Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, что российские кафиры утром 16 августа в очередной раз обстреляли Херсонщину. Во вражеский огонь попали населенные пункты Томина Балка и Антоновка.

Пострадали гражданские мужчина и две женщины. Также российские террористы ударили по спасателям, прибывшим на место одного из обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 августа Россия атаковала Украину "Искандерами" и дронами. Враг запустил три баллистических ракеты "Искандер-М", три "Шахеда" и два беспилотника неустановленного типа из Курской области. Силы ПВО сбили пять российских дронов.

А накануне, вечером 15 августа российские военные атаковали с артиллерии Верхнекаменское в Донецкой области. В результате атаки погибли мужчина и женщина.

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