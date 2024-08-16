Россия ночью атаковала Украину 'Искандерами' и дронами: сбиты пять вражеских БПЛА

Защитники неба ночью 16 августа уничтожили пять российских беспилотников, среди которых было три дрона-камикадзе типа Shahed-131/36. В то же время Россия во время этой атаки ударила по Украине баллистикой.

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Противовоздушная оборона работала в пяти регионах. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, в ночь на пятницу российские оккупанты нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя "Шахедами" и двумя беспилотниками неустановленного типа из Курской области.

Вражеские цели отражали мобильные огневые группы Сил обороны и средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

Совместными усилиями защитники сбили все вражеские беспилотники в пределах Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

Два "Шахеда" были сбиты на юге. ПВО также работала в Киеве – обошлось без последствий. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко тоже отметил, что в области попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших среди населения нет.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью, 15 августа, силы ПВО сбили все 29 "Шахедов". Ворг при этом нанес удары тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

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