Россияне ночью атаковали Украину ракетами Х-59 и дронами-камикадзе: силы ПВО сбили все 'Шахеды'

Защитники неба Украины в ночь на 15 августа обезвредили над рядом регионов 29 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запускали их группами, также атаковали тремя ракетами.

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ПВО работала в восьми областях. Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, ночью в четверг враг ударил по Украине тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области РФ. Также совершил пуски 29 ударных БПЛА из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск (РФ).

В результате противовоздушного боя расчетами мобильных огневых групп Сил обороны, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил были уничтожены все 29 "Шахедов" в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью, 14 августа, оккупанты запустили по Украине две авиаракеты Х-59 и 23 дрона-камикадзе типа Shahed. Защитники неба сбили 17 вражеских беспилотников в пределах восьми областей.

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