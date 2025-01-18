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Армия России несколько продвинулась на Харьковщине и Донетчине: как сейчас выглядит карта боевых действий

Дарья Дурова
War
2 минуты
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Армия России несколько продвинулась на Харьковщине и Донетчине: как сейчас выглядит карта боевых действий

У российских оккупационных войск есть продвижение на севере Харьковской области и на Донетчине. В сети назвали пять точек, где врагу удалось получить некоторые успехи.

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Об этом утром в субботу, 18 января, сообщил проект DeepState. Об обновлении карты боевых действий эксперты проинформировали в Telegram-канале.

На Харьковщине армия страны-агрессора прошла вперед в селе Тихое.

Армия России несколько продвинулась на Харьковщине и Донетчине: как сейчас выглядит карта боевых действий

В Донецкой области зафиксировано продвижение противника возле поселка Зеленый Гай.

Армия России несколько продвинулась на Харьковщине и Донетчине: как сейчас выглядит карта боевых действий

Также оккупанты несколько потеснили Силы обороны Украины возле Удачного и Котлиного на Покровском направлении.

Армия России несколько продвинулась на Харьковщине и Донетчине: как сейчас выглядит карта боевых действий

В районе Курахово у россиян были успехи возле населенного пункта Дачное.

Армия России несколько продвинулась на Харьковщине и Донетчине: как сейчас выглядит карта боевых действий

Добавим: накануне в DeepState отмечали активные штурмы российской террористической армии возле Удачного и Котлино.

Предварительно, ВС РФ утром 17 января начали штурмовые действия на ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" и перпендикулярную к лесополосам железной дороги посадку. Также оккупанты пробовали закрепиться возле поселка Котлино.

Агрессор подтягивал резервы. В частности, в бой бросили захватчиков, подписавших контракт в декабре.

"Количество техники на участке достаточно минимальное, поэтому основные проблемы создают малые группы врага", – заявляли эксперты DeepState.

Армия России несколько продвинулась на Харьковщине и Донетчине: как сейчас выглядит карта боевых действий
Армия России несколько продвинулась на Харьковщине и Донетчине: как сейчас выглядит карта боевых действий

Как ранее писал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, что за прошедшие сутки (17 января) было зафиксировано 174 боевых столкновения. Из них на Покровском направлении – 79.

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