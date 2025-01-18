Армия России несколько продвинулась на Харьковщине и Донетчине: как сейчас выглядит карта боевых действий

У российских оккупационных войск есть продвижение на севере Харьковской области и на Донетчине. В сети назвали пять точек, где врагу удалось получить некоторые успехи.

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Об этом утром в субботу, 18 января, сообщил проект DeepState. Об обновлении карты боевых действий эксперты проинформировали в Telegram-канале.

На Харьковщине армия страны-агрессора прошла вперед в селе Тихое.

В Донецкой области зафиксировано продвижение противника возле поселка Зеленый Гай.

Также оккупанты несколько потеснили Силы обороны Украины возле Удачного и Котлиного на Покровском направлении.

В районе Курахово у россиян были успехи возле населенного пункта Дачное.

Добавим: накануне в DeepState отмечали активные штурмы российской террористической армии возле Удачного и Котлино.

Предварительно, ВС РФ утром 17 января начали штурмовые действия на ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" и перпендикулярную к лесополосам железной дороги посадку. Также оккупанты пробовали закрепиться возле поселка Котлино.

Агрессор подтягивал резервы. В частности, в бой бросили захватчиков, подписавших контракт в декабре.

"Количество техники на участке достаточно минимальное, поэтому основные проблемы создают малые группы врага", – заявляли эксперты DeepState.

Как ранее писал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, что за прошедшие сутки (17 января) было зафиксировано 174 боевых столкновения. Из них на Покровском направлении – 79.

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