ВСУ на Покровском направлении остановили около 80 штурмов за сутки: что происходит на фронте

Российская террористическая армия продолжает наступление почти по всей линии фронта в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. Самые активные боевые действия происходят в Донецкой области.

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Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 174 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 18 января.

В течение суток оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с использованием двух ракет, привлекли для поражения 2147 дронов-камикадзе. Также враг совершил около четырех тысяч артиллерийских обстрелов, из них 154 из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ПВО российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг один раз безрезультатно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении наши войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг совершил 26 атак на позиции наших войск в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 19 раз атаковал украинские подразделения возле Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 79 штурмовых действий агрессора в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Лисовки, Шевченко, Зверевого, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаков и Янтаря.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили две атаки захватчиков в районе Великой Новоселки и Константинополя.

На Ореховском направлении враг в один раз пытался продвинуться в направлении Новоданиловки, получил отпор.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили два вражеских штурма противника.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 16 атак захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 13 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 13 БПЛА оперативно-тактического уровня и 69 автомобилей оккупантов.

Напомним, утром 18 января Россия атаковала Киев. "Лукьяновская". По столице захватчики ударили баллистикой. На 6 утра было известно о погибших в Шевченковском районе города, там же горело нежилое здание и возникло возгорание в одной из многоэтажек. Враг также перебил водопровод и повредил станцию метро "Лукьяновская".

Ранее сообщалось, что российские войска днем 17 января ударили по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Под вражеский удар попали жилая застройка и учебное заведение. Известно о по меньшей мере пятерых погибших: утром 18 января стало известно о смерти раненой накануне 22-летней девушки

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