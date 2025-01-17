Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: погибли четыре человека, есть раненые. Фото и видео
Российские войска днем 17 января ударили по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Под вражеский удар попали жилая застройка и учебное заведение.
Известно о по меньшей мере четверо погибших, также есть раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
О том, что россияне нанесли удар по Кривому Рогу, он сообщил в 12:46.
"В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка. Пострадали ли люди, сейчас уточняем. Продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – говорилось в сообщении.
Через несколько минут Лысак уточнил: в результате вражеской атаки есть погибшие.
"Предварительно, три человека убила российская армия, ударив по Кривому Рогу. Есть раненые. Больше информации позже", – написал он.
Впоследствии количество погибших выросло.
"По информации на данный момент в Кривом Роге – четверо погибших. Три женщины и мужчина. Три человека пострадали. Это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Все – тяжелые. Врачи оказывают необходимую помощь. На местах чрезвычайных ситуаций работают все службы" , – сообщил Лысак в 13:19.
Ближе к 14 часам сообщалось уже о шести пострадавших.
"Кривой Рог. Погибли 4 человека, еще шестеро — пострадали в результате ракетных ударов россиян по городу. Частично разрушено четырехэтажное здание одного из учебных заведений. Также ракеты попали по открытой территории. Повреждены 2 многоквартирных дома и хозяйственное сооружение. На четвертом этаже одного из домов возник пожар", – отметили в Министерстве внутренних дел.
Такие же данные по состоянию на 13.51 озвучивали и в прокуратуре Днепропетровщины.
"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – отмечалось в сообщении.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил о "прилете в абсолютно гражданские и жилые здания".
Также он подтвердил гибель четырех человек.
"Простые гражданские люди, которые просто были во дворе своего пятиэтажного дома. В понедельник 20 января в городе будет объявлен день траура", – отметил Вилкул.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали о двух баллистических ракетах в направлении Кривого Рога: первая фиксировалась в 12:14, вторая – в 12:29.
Напомним, 9 января Россия атаковала Кривой Рог тремя "Искандерами". Тогда все ракеты сбила украинская ПВО.
А 24 декабря 2024 года россияне ударили ракетой по жилому дому в Кривом Роге. В результате удара был разрушен подъезд с первого до четвертого этажа. Также повреждены девять магазинов, более 20 авто, окна в соседнем доме. Тогда сообщалось об одном погибшем и 17 пострадавших, среди которых было двое детей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!