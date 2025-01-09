Россия атаковала Кривой Рог тремя "Искандерами", все ракеты сбила украинская ПВО: подробности

В четверг, 9 января, страна-агрессор в очередной раз атаковала Кривой Рог "Искандерами". Впрочем, все ракеты были сбиты силами украинской противовоздушной обороны.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины. Там отметили, что всего враг отправил на город три ракеты наземного базирования.

"В 14:10 9 января 2025 года противник атаковал город Кривой Рог тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". Все три ракеты сбиты подразделениями воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВС Украины", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине заочно сообщили о подозрении очередному российскому военному преступнику. Речь идет о командире российского авиаполка 22-й тяжелой бомбардировочной дивизии дальней авиации, отдавшем приказ на осуществление ракетного удара по Кривому Рогу на Днепропетровщине 13 июня 2023 года.

В последний раз в Кривом Роге взрывы прогремели во время воздушной тревоги 24 декабря. Россияне попали по многоквартирному жилому дому в городе баллистике. Есть погибший и раненые, среди которых несовершеннолетняя, несколько человек были извлечены из-под завалов.

Накануне, 8 января, войска страны-агрессора России около 16 часов атаковали двумя КАБами промышленную инфраструктуру в Запорожье, под обстрел также попали общественный транспорт и жилая застройка. В городе раздалась серия взрывов. В результате удара 13 человек погибли, 116 получили ранения, в том числе ребенок.

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