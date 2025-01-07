Полковнику РФ, организовавшему удары по Кривому Рогу, сообщено о подозрении: из-за атаки погибли мирные жители. Фото

В Украине заочно сообщили о подозрении очередному российскому военному преступнику. Речь идет о командире российского авиаполка 22-й тяжелой бомбардировочной дивизии дальней авиации, отдавшем приказ на осуществление ракетного удара по Кривому Рогу на Днепропетровщине 13 июня 2023 года.

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В результате вражеской атаки тогда погибли восемь человек, еще трое получили ранения. Подробности дела раскрыли в Днепропетровской областной прокуратуре.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры командиру авиаполка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вооруженных сил РФ заочно сообщено о подозрении в совершении военных преступлений, повлекших гибель людей, – ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины", – говорится в сообщении.

Следователи Управления СБУ в Днепропетровской области в ходе расследования установили, что упомянутый полковник по распоряжению высшего командования отдал преступный приказ по осуществлению ракетных ударов по Кривому Рогу 13 июня 2023 года. Российский бомбардировщик тогда взлетел с аэродрома Энгельс и из воздушного пространства над Каспийским морем запустил крылатые ракеты Х-101.

"Ракеты попали в продуктовую базу и здание бывшего таксопарка, повлекши гибель 8 гражданских и ранение еще 3 человек. Удар повредил жилые дома, офисные и складские помещения, магазины, админздания и транспорт. В настоящее время продолжается расследование для установления всех лиц, причастных к этой трагедии", – добавили в прокуратуре Днепропетровщины.

В СБУ уточнили: речь идет о российском полковнике Олеге Скитском, командующем 121-м авиаполком. Кроме ракетной атаки, убившей семь работников продуктовой базы и одного местного жителя, он причастен и к другим военным преступлениям против Украины.

В частности, летом прошлого года Служба установила причастность Скитского к обстрелам энергогенерирующих предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.

"Тогда его преступления квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", – напомнили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось о подозрении палачу украинцев во Владимирской области. Речь идет об Алексее Хавецком, заместителе начальника "исправительной колонии №7", расположенной во Владимирской области России.

В возглавляемой им колонии содержали и пытали украинских военнопленных. Наших воинов там били током, на них также натравливали собак, оставляли голыми в холодных камерах, лишали пищи и медицинской помощи.

Хавецкий совершал военные преступления с конца мая 2023-го по февраль 2024 года, лично контролируя и организовывая пытки над пленными.

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