Украинских воинов били током и натравливали собак: сообщено о подозрении палачу украинцев во Владимирской области. Фото

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении одному из российских палачей, который безжалостно издевался над украинскими военнопленными. Речь идет об Алексее Хавецком, заместителе начальника "исправительной колонии №7", расположенной во Владимирской области России.

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Он участвовал в многочисленных преступлениях против украинских воинов, попавших в российский плен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно материалам дела, Хавецкий совершал военные преступления с конца мая 2023-го по февраль 2024 года, лично контролируя и организовывая пытки над пленными.

Заключенные подвергались жестоким пыткам: их били электрическим током, натравливали на них сторожевых собак, а также оставляли голыми в холодных, непрогретых камерах. Кроме того, они не получали пищи, воды и медицинскую помощь долгое время.

Особенно циничным было применение физических и психологических методов для "выбивания" признаний по сфабрикованным делам, которые имели целью подтвердить противоправные обвинения против украинских военных. Хавецкий также применял пытки для того, чтобы заставить пленных сотрудничать с оккупантами в войне против нашего государства.

На основе собранных доказательств СБУ и Нацполиция сообщили Хавецкому о подозрении за военные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Несмотря на то что злоумышленник находится на территории России, украинские правоохранители продолжают проводить комплексные мероприятия по его задержанию и наказанию в соответствии с украинским законодательством.

Напомним, украинские правоохранители идентифицировали двух российских оккупантов, подозреваемых в жестоком обращении с гражданскими украинцами и совершении военных преступлений. Захватчики похитили и пытали мать украинского правоохранителя, а один из них еще систематически насиловал женщину.