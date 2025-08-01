Армия России поставила несколько антирекордов – для этого есть ряд причин: анализ потерь врага за месяц

В июле 2025 года российские оккупационные войска показали несколько отрицательных рекордов, связанных со снижением потерь. При этом темпы наступления и захвата территорий Украины кардинальных изменений не претерпели. Неужели РОВ стали лучше, профессиональнее воевать или же дело совсем в другом? Именно в этом мы и попробуем сегодня разобраться.

Подробнее – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В этой категории я ожидал антирекорд у РОВ, но этого не произошло: армия агрессора потеряла 33 220 "освободителей", что также является очень низким показателем.

Напомню, что с апреля 2024 года наименьшее количество потерь было зафиксировано в июне – 32 420.

При этом в 2025 году показатель потерь у РОВ стабильно и неумолимо снижался: март – 41 160, апрель – 36 260, май – 35 370.

Это связано с тем, что тактика ведения наступательных действий у оккупационных войск кардинально изменилась, полностью основываясь на пехотных штурмах при поддержке fpv-дронов. Силы обороны Украины к такой тактике, хотя предупреждения о ней звучали еще в 2024 году, так и не адаптировались.

Тем не менее, есть и положительный момент.

Поскольку РОВ сейчас наступают преимущественно пехотой, либо на легких транспортных средствах (ЛТС), они получают больше повреждений летального характера. И показатель невосполнимых потерь – 200-х – значительно вырос и превысил показатель возвратных потерь – 300-х.

Что касается пропорции потерь РОВ к захватываемым территориям, то в июле российские оккупанты "взяли" 537 км² территории Украины. При потерях 33 220 пропорция составляет 61 тело/1 км². Это является одним из самых низких показателей с начала этого года по количеству потерь на 1 км², но также и одним из самых высоких показателей утраты нашей территории.

В июне враг захватил 556 км², понеся потери в 32 420 личного состава. Таким образом июль лишь немногим уступает показателю предыдущего месяца.

Напомню, что в 2024 году пропорция в среднем составляла 128 чел./1 км², в январе 2025 — 150/1 км², в феврале 190/1 км², в течение апреля – 194/1 км². То есть, на протяжении первого квартала года сохранялась тенденция роста потерь РОВ в соотношении с километром захватываемых территорий, а с марта пошел совершенно обратный, негативный процесс.

Потери танков

В июле российские оккупационные войска потеряли 85 танков. Это рекордно низкий показатель с апреля 2023 года.

Тем не менее, причиной настолько низких потерь РОВ является не то, что они стали профессиональнее использовать ОБТ, либо броня и системы защиты танка стали лучше, а то, что их стали намного, намного реже применять на поле боя.

На сегодняшний день у российской армии отмечается критический дефицит техники и жесткая экономия основных боевых танков и ББМ повсеместно. Иными словами, в ближайшем будущем (а возможно и вообще) мы уже не увидим абсолютных рекордов потерь РОВ в категории танков. И не только…

Потери ББМ

В июле подразделения РОВ потеряли 140 боевых бронированных машин, что является абсолютным антирекордом за весь период полномасштабного вторжения в Украину.

Ситуация та же, что и с танками: российское командование не отправляет ББМ с десантом на штурм украинских позиций, а максимально их экономят из-за острого дефицита. Причина – истощение центральных баз резерва танков, складов и центров хранения.

Оставшийся от СССР парк бронетехники российская военщина израсходовала за неполные четыре года войны не с НАТО или США, Китаем, а с Украиной. И фактически Россия выходит на этап существования исключительно за счет самообеспечения бронетехникой или запросов к странам-союзницам - например, КНДР.

Поэтому этот антирекорд представляет собой яркую демонстрацию того кризиса, в котором в итоге оказалась российская армия.

Потери ствольной артиллерии

В июле РОВ потеряли 1 190 единиц ствольной артиллерии и это худший показатель потерь с января 2025 года.

Это подтверждает общую тенденцию технической, технологической и механизированной деградации российской армии, все больше превращающейся в подобие маршевого батальона.

На сегодняшний день в вопросах ствольной артиллерии России активно помогает Северная Корея. Однако полностью решить возникший кризис поставками только из КНДР не удастся: к концу года мы с вами увидим те же антирекорды, как и по ББМ, и ОБТ.

Потери РСЗО

В июле российские оккупанты потеряли 24 реактивные системы залпового огня, что ничем не отличается от уже привычного среднего показателя в этой категории с начала года.

Примечательно то, что РОВ стали испытывать острый дефицит в РСЗО даже раньше, чем в ПВО, а затем уже в танках, ББМ и ствольной артиллерии, но смогли растянуть конвульсии благодаря созданию реактивных гомункулусов.

В условиях не просто острого, а критического дефицита реактивных систем залпового огня (ввиду катастрофических потерь этой категории на войне в Украине и невозможности их компенсации собственным производством) РОВ создавали гомункулусов из имеющихся незадействованных флотских реактивных бомбометов типа РБУ-1200, РБУ-6000, устанавливая их на шасси МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 и даже станинами зенитных установок ЗУ-23-2!

В настоящее время обширный парк реактивных гомункулусов стали пополнять системы из КНДР, в частности – 240-мм М1985/М1991 и 107-мм Type 75.

Потери ПВО

Российские оккупационные войска в течение июля понесли самые низкие с начала 2025 года потери в категории противовоздушной обороны – 13.

Но важно понимать, что с системами ПВО у РОВ серьезный дефицит. А все это благодаря системной работе Сил обороны Украины по целенаправленной охоте на них как вблизи линии боестолкновения, так и в тыловой зоне.

Результатом такой охоты и становится уменьшение на боевом дежурстве систем, способных осуществлять прикрытие воздушного пространства.

Потери автотранспорта

Абсолютного рекорда потерь автомобильного транспорта в июле у РОВ также не произошло – 3 198.

Причина в снижении уровня применения легких транспортных средств в зоне боевых действий. Да, вы не поверите, но спустя шесть месяцев с начала сверхактивного их применения и потерь с начала года в количестве более 24 тысяч, у РОВ и в этой категории стал возникать дефицит. А его решают банально – пехотой.

Потери спецтехники

В июле потери спецтехники у РОВ составили 14 единиц, что является самым низким показателем с ноября 2022 года.

Причины снижения потерь в этой категории спецтехники я озвучиваю практически каждый месяц, а потому, думаю, повторяться не имеет смысла – ничего нового.

Выводы

В июле российские оккупационные войска показали много спорных антирекордов. Мы так привыкли к тому, что российские оккупанты теряют много техники и людского ресурса, что когда видим снижение этих показателей и даже антирекорды, то воспринимаем исключительно с негативной стороны. Но на самом деле это не так. Происходящее - явное подтверждение растущего дефицита техники у РОВ и даже критического состояния в вопросах обеспечения подразделений оккупационных войск.

Единственный минус во всей статистике за месяц – это снижение потерь людского ресурса. Конечно, в этом показателе есть свой позитив – рост невозвратных потерь по сравнению с возвратными в 2-3 раза, но в условиях пропорции потерь на площадь захватываемых территорий показатель совершенно не радужный. И его повышение – задача второго полугодия 2025.

Также, учитывая стратегию командования РОВ компенсировать нехватку техники людской массой, совершенно не исключаю то, что в ближайшей перспективе Москва вынуждена будет принять решение о начале проведения всеобщей мобилизации.

В остальном же… Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.