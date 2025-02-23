Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

Российские захватчики пытаются наступать практически на всех направлениях. За прошедшие сутки на линии фронта произошло 112 боевых столкновений с врагом, самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении.

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Тем временем, украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне поразили два вражеских пункта управления и полтора десятка мест сосредоточения личного состава, вооружений и техники оккупантов. Об этом сообщили в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В общей сложности за прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением трех ракет, а также 81 авиаудар, сбросив 135 КАБ. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 47 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2785 дронов-камикадзе", – отметили в Генштабе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Моначиновка, Западное, Золочев и Дубовка Харьковской области; Константиновка, Иванополье, Славянск, Миролюбовка, Звировое, Покровск Донецкой области; Новопавловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Лобковое, Зеленое, Варваровка и Степногорск Запорожской области; Херсон, Высокое, Тягинка, Казацкое и Шляховое Херсонской области.

Тем временем авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны в сутки поразили два пункта управления, 15 районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства захватчиков.

На Харьковском направлении враг атаковал пять раз – в сторону Волчанска, Фиголовки, Двуречной и Западного.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ивановка, Колодези, Ямполевка и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские подразделения трижды отражали наступательные действия захватчиков в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили шесть атак в районах Васюковки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы. В то же время, враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

На Новопавловском направлении агрессор за прошедшие сутки восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили четыре атаки в районе Пятихаток и Щербаков.

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понесли потери.

Продолжается операция на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отбили 13 вражеских атак. Противник нанес 20 авиационных ударов, сбросив 28 КАБ, совершил 383 обстрела, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – отметили в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 12 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 117 БпЛА оперативно-тактического уровня, 91 автомобиль и три единицы специальной техники оккупантов.

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