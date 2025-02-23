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Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

Российские захватчики пытаются наступать практически на всех направлениях. За прошедшие сутки на линии фронта произошло 112 боевых столкновений с врагом, самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении.

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Тем временем, украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне поразили два вражеских пункта управления и полтора десятка мест сосредоточения личного состава, вооружений и техники оккупантов. Об этом сообщили в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В общей сложности за прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением трех ракет, а также 81 авиаудар, сбросив 135 КАБ. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 47 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2785 дронов-камикадзе", – отметили в Генштабе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Моначиновка, Западное, Золочев и Дубовка Харьковской области; Константиновка, Иванополье, Славянск, Миролюбовка, Звировое, Покровск Донецкой области; Новопавловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Лобковое, Зеленое, Варваровка и Степногорск Запорожской области; Херсон, Высокое, Тягинка, Казацкое и Шляховое Херсонской области.

Тем временем авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны в сутки поразили два пункта управления, 15 районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства захватчиков.

На Харьковском направлении враг атаковал пять раз – в сторону Волчанска, Фиголовки, Двуречной и Западного.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызового.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ивановка, Колодези, Ямполевка и в Серебрянском лесу.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

На Северском направлении украинские подразделения трижды отражали наступательные действия захватчиков в районе Белогоровки.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

На Краматорском направлении оккупанты совершили шесть атак в районах Васюковки, Ступочек и Белой Горы.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от Торецка и в направлении Дилиевки.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы. В то же время, враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

На Новопавловском направлении агрессор за прошедшие сутки восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

На Ореховском направлении украинские защитники отразили четыре атаки в районе Пятихаток и Щербаков.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понесли потери.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

Продолжается операция на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отбили 13 вражеских атак. Противник нанес 20 авиационных ударов, сбросив 28 КАБ, совершил 383 обстрела, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

На Гуляйпольском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

Армия России пытается атаковать на всех направлениях: что происходит на фронте. Карта

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – отметили в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 12 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 117 БпЛА оперативно-тактического уровня, 91 автомобиль и три единицы специальной техники оккупантов.

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