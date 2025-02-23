Минус 1180 оккупантов и 12 бронемашин: озвучены потери войск РФ за сутки

Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили в боях примерно 286 единиц вооружения и техники оккупационных войск России. Также отминусовали около 1180 захватчиков.

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По подсчетам на 23 февраля, на войне против Украины армия РФ потеряла 867 180 живой силы (убитыми и ранеными). Обновленную информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники больше всего обезвредили вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня – 117 штук (всех 26 428).

Кроме этого, бойцы уничтожили 54 артиллерийские системы (всего 23 582), 12 боевых бронированных машин (21 151), семь танков (10 168), одну РСЗО (1296) и одно средство ПВО (1081) ВС РФ.

Была сожжена еще 91 единица российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 38 334), три – специальной техники (3757).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также сбили 3064 крылатые ракеты, 370 самолетов и 331 вертолет, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе города Волчанск на севере Харьковщины воины-пограничники дронами обезвредили семерых оккупантов, склад ГСМ, наблюдательный пост и блиндажи армии РФ. Операцию провели "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт".

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