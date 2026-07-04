На Днепропетровщине оккупанты ударили по домам авиабомбами и БПЛА: погибло две человека, 17 ранены. Фото

В течение суток 3 июля и ночью 4 июля российская оккупационная армия продолжила терроризировать мирное население Днепропетровской области. Путинские войска прицельно били по гражданской инфраструктуре беспилотниками и авиабомбами.

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Вследствие преступных действий россиян погибло 2 человека, 17 получили ранения. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия российского террора

По информации ОВА, почти 20 раз российские террористы атаковали 4 района беспилотниками и авиабомбами. В Глееватской и Зеленодольской громаде повреждена инфраструктура.

В Никопольском районе под ударом были Марганецкая, Покровская, Мировская громады. Там зафиксированы повреждения на территории АЗС. Вследствие этого обстрела пострадал 53-летний мужчина, проходит лечение амбулаторно.

В Синельниковском районе оккупанты атаковали по Николаевской и Васильковской громадах. Там после обстрела повреждены предприятие, дома, автомобили. Один человек погиб, двое мужчин 32 и 40 лет, а также 50-летняя женщина в больнице в состоянии средней тяжести. Еще два человека – 54-летняя женщина и 43-летний мужчина будут лечиться дома.

Главные истории дня

По уточненной информации, из-за атаки на Васильковскую громаду 3 июля погиб 75-летний мужчина. Ранения получили 11 человек, 51-летняя женщина в тяжелом состоянии. Шестеро, среди которых девочка 13 лет, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Четверо пострадавших будут лечиться амбулаторно.

Напомним, министерство обороны России выступило с циничным заявлением после массированной атаки по Киеву, вследствие которого были убиты десятки мирных жителей. Разрушив жилые многоэтажные дома, террористическое ведомство похвасталось, что атаковало "транспортную и военно-промышленную инфраструктуру".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 3 июля российская армия запустила дроны-камикадзе и управляемые авиационные бомбы по городу Сумы. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилой сектор; есть четверо погибших и почти 30 раненых, в том числе дети.

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