КАБ упал возле многоэтажки. РФ массированно атаковала центр Сум, есть погибшие и раненые

Вечером 3 июля российская армия запустила дроны-камикадзе и управляемые авиационные бомбы по городу Сумы. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилой сектор; есть четверо погибших и более 20 раненых, в том числе дети.

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О взрывах в городе сообщил в Telegram Игорь Кальченко, руководитель аппарата Сумской областной государственной администрации. По состоянию на 22:00 спасательная операция продолжалась.

"Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Значительные повреждения в жилом секторе. Ранены гражданские. Предварительно среди пострадавших есть дети", – проинформировал Кальченко. В 23:00 он подтвердил, что обстрел привел к человеческим жертвам.

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Мэр города Александр Лысенко заявил:погибли как минимум три человека, более десятка получили ранения из-за удара КАБа возле многоэтажки. Позже число жертв увеличилось. В ОВА сообщили, что еще один человек, тяжело раненный в результате вражеского авиаудара, скончался в больнице.

"Российский удар унес жизни трех взрослых и одного ребенка", – написал глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Кроме того, госпитализированы были 22 человека. Половина из них – с тяжелыми ранениями (в частности, 16-летняя девочка), часть была сразу направлена в операционные. Всего среди потерпевших, предварительно, трое несовершеннолетних.

Местные СМИ сообщали, что взрывы в Сумах начались около 20:00. Кроме того, враг бил по городу КАБами днем в пятницу (тогда погибла женщина, еще четыре человека получили ранения).

"В эпицентре удара – многоэтажка, магазин и дорога. На месте было много людей", – сообщил о вечернем обстреле глава ОВА. Рядом с местом атаки повреждено большое количество жилых домов.

Как ранее писал OBOZ.UA, российские войска начали массово применять в Запорожье автономные беспилотники "Молния", оснащенные искусственным интеллектом. Из-за особенностей их работы детекторы БпЛА могут не фиксировать такие дроны.

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