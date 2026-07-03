Оккупанты начали массово применять автономные "Молнии" с ИИ в Запорожье: "Флеш" предупредил об опасности

Российские войска начали массово применять в Запорожье автономные беспилотники "Молния", оснащенные искусственным интеллектом. Из-за особенностей их работы детекторы БПЛА могут не фиксировать такие дроны.

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Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он также обнародовал фотографию автономной версии "Молнии" с элементами искусственного интеллекта.

Бескрестнов подчеркнул, что из-за использования таких беспилотников обычные детекторы БПЛА больше не гарантируют своевременного обнаружения угрозы. В связи с этим он призвал быть особенно внимательными, поскольку , по его словам, детектор беспилотников в таком случае "теперь не спасает".

Напомним, ранее "Флеш" сообщал, что из-за деятельности украинских дронов-перехватчиков оккупанты планируют использовать новую модификацию "Герань-4", способную летать со скоростью 400–500 км/ч.

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По его словам, Россия рассчитывает, что более быстрые беспилотники будет сложнее перехватывать, однако украинские военные уже учитывают эти планы и готовят необходимые меры для противодействия новой угрозе.

Также OBOZ.UA сообщал, что российские войска начали использовать беспилотники типа "Молния" на видеочастотах, которые сложно обнаружить большинству имеющихся систем радиоэлектронного контроля.

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