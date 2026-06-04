Разгоняются до 500 км/ч: Россия создала новые реактивные дроны, – Флеш

Российские оккупанты довольно активно используют реактивные беспилотники "Герань-3", которые способны лететь со скоростью до 300 км/ч. Однако украинские защитники успешно противодействуют этим дронам, поэтому захватчики планируют бить по Украине новыми реактивными беспилотниками "Герань-4".

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Последние способны развивать скорость до 500 км/ч. Об этом рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов".

Стратегия оккупантов

"Россияне используют сейчас "Герань-3", и мы успешно против них работаем. Но они будут в будущем пытаться использовать "Герань-4". Они надеются, что нам будет трудно работать по целям, которые будут летать со скоростью 500 км/ч", – пояснил советник министра обороны Украины.

По его словам, скорость новой модификации "Герани" составит от 400 до 500 километров в час. Однако Сергей Бескрестнов заверил, что украинские военные прекрасно понимают стратегию россиян, внимательно следят за их действиями и уже сейчас готовят соответствующие контрмеры для защиты неба.

Противодействие "Шахедам"

Также советник министра обороны рассказал, что сейчас украинские дроны-перехватчики уничтожают не менее 50% российских "Шахедов", и "это хороший результат".

"Еще зимой это было 10%, потом – 20%, и сейчас мы видим уже 50%. Это очень хороший результат. И я думаю, что в будущем мы будем видеть еще больше. Россияне же считают, что это проблема для них, потому что когда будет 70-80%, то история со стандартным бензиновым "Шахедом" будет под очень большим вопросом", – пояснил Сергей Бескрестнов.

Цена вопроса

Советник министра добавил, что россияне выпускают "Шахедов" примерно на 70-80 миллионов долларов, а попадают из них только 10-20 единиц. Таким образом, каждое попадание для них стоит 2-3 млн долларов, что является "абсолютным безумием".

"Это абсолютное безумие. И даже если учесть, что наш враг не считает деньги, мы же понимаем, что "Шахед" не может стоить, как "Искандер". Поэтому россияне будут что-то с этим делать. Мы понимаем, что дальше будут реактивные "Шахеды", – считает он.

Новая "Герань"

Российские оккупанты начали применять реактивный БПЛА "Герань-4" в качестве контрмеры против эффективности украинских БПЛА-перехватчиков. Первое боевое применение для ударов по территории Украины было зафиксировано в мае 2026 года.

"Герань-4" имеет собственный новый планер с улучшенным аэродинамическим качеством, усиленной конструкцией и турбореактивным двигателем увеличенной тяги. Крылья теперь не отсоединяются от центроплана.

Габариты нового планера "Герань-4" не изменились и составляют стандартные 3,5 метра в длину и 3 метра в ширину (размах крыльев).

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2026 года россияне во время комбинированных воздушных атак впервые применили новый ударный дрон "Герань-5". Это уже принципиально другой дрон размером около 6 м в длину оснащен реактивным двигателем с увеличенной тягой, 12-канальной системой спутниковой навигации и трекером на базе микрокомпьютера и 3G/4G-модемов.

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