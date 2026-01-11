РФ впервые применила ударный БпЛА 'Герань-5': в ГУР сообщили детали

В январе 2026 года россияне во время комбинированных воздушных атак впервые применили новый ударных дрон "Герань-5". Этот дрон около 6 м длиной оснащен реактивным двигателем с увеличенной тягой, 12-канальной системой спутниковой навигации и трекером на базе микрокомпьютера и 3G/4G модемов.

Масса боевой части "Герани-5" составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения – около 1000 км, сейчас "новинку" российского оборонпрома с ощутимым иранским "душком" исследуют специалисты. Подробности раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно

Первое применение россиянами для ударов по Украине нового ударного дрона "Герань-5" было зафиксировано в январе этого года.

"В начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5". Беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии", – рассказали в ГУР.

В военной разведке добавили, что во время предварительного осмотра вражеского БпЛА было установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на БпЛА "Герань-3", однако с большей тягой .

Масса боевой части этого БпЛА составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1 000 км.

"Как и в случае с предыдущими "Геранями", этот БпЛА сложно считать собственной разработкой Российской Федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar. По имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации", – отметили в ГУР.

Специалисты разведки уже начали всестороннее исследование образцов, примененных врагом.

"Детальный анализ конструкции, составных элементов и электронной компонентной базы в ближайшее время будет обнародован в разделе "Средства поражения" портала War&Sanctions", – пообещали в ГУР.

