Бойцы ГУР провели глубокий рейд в тыл врага на Запорожском направлении и захватили пленных. Видео

Украинские военные разведчики совершили глубокий рейд в тыл российских войск на Запорожском направлении и вернулись с пленными. В результате операции бойцы ГУР не только нанесли потери противнику, но и получили ценные разведывательные данные о позициях и ресурсах армии РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Видео с фрагментами операции обнародовали на официальном Telegram-канале ГУР.

Как отмечают в ГУР, спецоперацию провели в декабре 2025 года на Запорожском направлении. Диверсионно-разведывательная группа подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, совершила глубокий рейд в тыл противника в районе Каховского водохранилища.

В ходе боевого выхода украинские разведчики ликвидировали двух российских оккупантов, еще двух ранили, а двух военнослужащих РФ захватили в плен. После этого бойцы "Братства" провели сложное и длительное сопровождение пленных – около 27 километров и успешно вывели их на подконтрольную Украине территорию.

По данным ГУР, захваченные российские военные предоставили важную информацию о местах пребывания офицеров противника, позиции артиллерии, операторов БпЛА, районы сосредоточения личного состава, техники и складов с боеприпасами. Полученные сведения уже используются для дальнейших действий Сил обороны.

В разведке отмечают, что проведенная операция выявила серьезные пробелы в системе фронтовой обороны РФ. По оценке украинских военных, противник не ожидает активных действий разведчиков в глубине своих позиций и не способен эффективно противодействовать таким рейдам в тылу.

После завершения операции начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил бойцов и командиров подразделения "Братство" государственными и ведомственными наградами. В ГУР подчеркнули, что вооруженная борьба продолжается, а подобные операции остаются важным элементом давления на российские оккупационные войска.

