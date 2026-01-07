'Основные части отступили, часть окружена': оккупант опроверг ложь пропагандистов Путина об 'успехах' в Купянске. Видео

Во "взятом" еще в декабре российским генералитетом и лично диктатором Владимиром Путиным Купянске Харьковской области в окружении остаются до ста российских оккупантов. Россияне прячутся в разных частях города, провизию и медикаменты им пытаются поставлять с помощью дронов – зачастую безуспешно.

Об этом рассказал российский оккупант с позывным "Варяг", на записанное им видео, тиражируемое в Z-пабликах, обратил внимание российский антивоенный Telegram-канал "Сеятель ветра". Россиянин на видео утверждает, что ложь в отчетах командиров и безудержное приукрашивание военных успехов РФ привели и к окружению упомянутых оккупантов, и к ужасающим потерям личного состава, и к потерям захваченных в Купянске позиций.

Оккупант рассказал о ситуации в Купянске

"Сеятель ветра" пишет, что Z-каналы распространяют видео российского военного с позывным "Варяг", который рассказывает, что на самом деле происходит в Купянске.

"По его словам, ложь о захвате города привела к кошмарным потерям в ВС РФ и стала тяжелым ударом по переговорным позициям России и ее авторитету. И в ближайшее время ситуация не улучшится", – отмечает канал.

Сам автор видео уточняет, что речь идет о ситуации, актуальной на 5 января – день записи ролика.

"Наверное, вы все уже наслышаны о ситуации с Купянском, об отчетах, о "взятии", о награждении "героя", о прочих конфузах, которые случились за последний месяц с данным населенным пунктом. Я решил, что в этом деле стоит расставить все точки над "ё", а то наши СМИ замешивают вымысел с крошками правды, а это не есть хорошо", – объяснил "Варяг" мотивы для записи ролика.

Пока в российском телевизоре праздновали победу, на земле оккупантов ждал разгром

По словам оккупанта, "победобесие" вокруг "освобождения" Купянска в России отчетливо начало проявляться примерно с середины ноября.

"Первая волна настоящей эйфории стартовала 14 ноября, когда две колонны нашей бронетехники сумели прорваться в левобережную часть Купянска. Это преподнесли как начало конца обороны противника и что город в оперативном окружении. Пока с каждого канала кричали об успехах, обе колонны были уничтожены противником меньше чем за сутки, вместе с личным составом. Конечно, об этом никто не сказал. Зачем?" – говорит захватчик.

Далее события развивались по ожидаемому сценарию: пытаясь "подогнать" ситуацию на земле под раздутые ложью в докладах и враньем в телеэфирах ожидания центральной власти и российского населения, командование ВС РФ с еще большим остервенением бросало личный состав в мясные штурмы. И даже добилось определенного продвижения.

"Под контроль удается взять до 50% левобережья города. Именно в этот момент начинаются съемки с флагами на зданиях, видео которых сразу попадают в новости. В это время нет контроля даже над центром Купянска, но наверх идут донесения, что уже "почти все". Тут стоит отметить удивительную способность новостей о наших "успехах" неудержимо расти на каждом этапе, порождая все большую ложь на пути к столу президента. Последствия долго ждать себя не заставили. 19 декабря на пресс-конференции глава государства объявляет об окончательном взятии под контроль населенного пункта", – констатирует "Варяг".

Он сразу же делает "реверанс" в адрес Путина в излюбленном российском стиле "царь не виноват".

"На фоне ведущихся переговоров это заявление было очень своевременно, давая всем понять: несмотря ни на что, у нас неплохая "крейсерская" скорость и останавливаться мы не собираемся. Думается мне, он (Путин. – Ред.) искренне верил в правдивость данной информации. И тот факт, что Кузовлев (Сергей Кузовлев, генерал, на совещании под руководством диктатора докладывавший Путину о "полном освобождении Купянска" и получивший за это звезду "героя России". – Ред.) после награждения куда-то исчез из поля зрения, говорит о том, что по голове его за такую "оплошность" точно не погладили", – заявил автор видео.

К тому моменту между официальными заявлениями и содержанием пропагандистских эфиров и реальным положением оккупантов в Купянске разверзлась настоящая пропасть: часть российского контингента оказалась в полном окружении в черте города.

"В этот момент часть наших сил находилась в окружении в городе без возможности отойти. Остальные же силы отступили за Оскол. Количество отрезанных сил – от 50 до 100 бойцов. Не более. Точно знаю о попытках на данный момент доставки ребятам БК, провизии, медикаментов при помощи дронов, поскольку в этом участвуют мои коллеги из 122 полка, делая заходы "птичками" в этот район города с целью доставки воды и медикаментов. Выходит с переменным успехом, поскольку противник либо сбивает дроны, либо косит личный состав при попытке забрать груз", – говорит "Варяг".

Он также утверждает, что окруженные оккупанты до сих пор остаются в Купянске.

"На данный момент укрываются ребята в трех разных частях города отдельными группами. Наряду с этим в городе остается гражданское население. На вскидку – около 500 человек. В ближайшие дни ситуация лучше точно не станет", – сказал россиянин.

Но российское командование просто поставило новый "дедлайн" для оккупации Купянска – на сей раз захватить город оккупанты должны до конца февраля.

"Если бы работа с нашей стороны шла втихую, улица за улицей, без феерических рапортов, громких заявлений по "ящику" – возможно, над Купянском уже бы развивался триколор. Честно, справедливо и заслужено. А пока у нас только планы по взятию Купянска до конца февраля. Я не берусь никого обвинять. Неблагодарное это занятие и дело неблагодарное от слова "совсем". Просто очень хочется, чтобы из таких ситуаций делали трезвые выводы, дабы не повторять таких ошибок снова и снова", – продемонстрировал оккупант явное непонимание смысла понятий "честно, справедливо и заслужено", применяя их в одном предложении с упоминанием об агрессивной войне России против Украины и захвате чужой земли.

Также до сих пор "зудит" у россиянина от поездки президента Украины Владимира Зеленского в Купянск, разрушившей ложь Кремля о контроле над этим городом.

"Данный выпад со стороны Украины был назло. Потери они там понесли немалые. Но вся эта показуха с Зелей на въезде в Купянск и операцией по освобождению города была только с одной целью: показать всем в международном медиапространстве, что слова первых лиц нашего государства не соответствуют действительности. К сожалению, у них это получилось. Что, безусловно, ударило и по репутации, и по нашей позиции в переговорном процессе", – выдал оккупант, завершив свое "выступление" пожеланием "победы" захватнической армии.

Впрочем, диссонанс между честью и справедливостью и тем, что творит Россия, он, вероятно, все же подсознательно ощущает. Ведь на видео предстает с закрытым лицом, как и подобает каждому российскому "герою-освободителю".

Пропагандисты РФ поглумились над попавшими в окружение в Купянске оккупантами

Накануне дня, когда "Варяг" записывал свое видео, российская пропаганда пробила очередное дно собственного цинизма. Крупные Z-паблики начали массово тиражировать "новость" о якобы нанесенном Силами обороны Украины ударе по центральной больнице в Купянске, где "укрывались военные и наемники" ВСУ. Не отказывая себе в удовольствии, пропагандисты "ликвидировали" в своем сообщении "десятки" украинских воинов и зачем-то снова выдали ложь о том, что оккупационные силы в городе не только присутствуют, но и "отражают атаки ВСУ, пытающихся прорваться" в Купянск.

Радость длилась недолго: вскоре ложь разоблачили даже некоторые Z-пропагандисты, рассказавшие, что удар действительно был нанесен – но не по украинских воинах, а по "одному из последних опорников" ВС РФ в Купянске, вследствие чего находившиеся там оккупанты были уничтожены.

Учитывал ли эти потери в своем видео оккупант "Варяг" – неизвестно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW подтвердили очередное продвижение украинских войск на Купянском направлении.

Также сообщалось, что, по данным Группировки объединенных сил, в Купянске начинается финальная фаза операции Сил обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!