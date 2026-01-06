Украинские войска продвинулись на Купянском направлении: анализ и карта ISW

Украинские военнослужащие продолжают контрнаступательную операцию на Купянском направлении. Опубликованные 5 января геолокационные данные показывают, что ВСУ незначительно продвинулись в центральной части районного центра.

Однако российские войска также атаковали в направлении Купянска. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Бои за Купянск

По информации ISW, путинская армия атаковала к северу от Купянска, вблизи Куткивки; к северо-востоку от Купянска, вблизи Фиголовки; к востоку от Купянска, вблизи Петропавловки и Першотравневого; и к юго-востоку от Купянска, вблизи Куриловки, Степовой Новоселовки и Глушкивки.

При этом россияне продолжают врать о своих успехах в районе Купянска. Один российский пропагандист, связанный с Кремлем, опроверг заявление министерства обороны России от 4 января о том, что российские войска захватили Подолы (к юго-востоку от Купянска).

В течение 5 января российские войска продолжили наступательные операции в направлении Боровой, но продвинуться не смогли. Также оккупанты Российские войска атаковали к востоку от Боровой возле Надии и к юго-востоку от Боровой возле Ольхивки и Грековки.

Украинская бригада, действовавшая в направлении Боровой, 5 января сообщила, что украинские силы отразили попытку России использовать газопровод "Союз" для проникновения и сосредоточения сил к северу от Новоплатоновки и в направлении Новой Кругляковки и Загрызово (все к северо-востоку от Боровой). Бойцы ВСУ сообщили, что 50 российских военнослужащих использовали газопровод для запланированной операции по проникновению.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают зачистку Купянска Харьковской области от российских оккупантов. Операция по освобождению города началась осенью и сейчас подходит к концу. На сегодняшний день, по приблизительным подсчетам военных, в Купянске остается менее ста россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, попытки оккупантов захватить Купянск все сильнее разрушают город. Враг не воюет по правилам – он их просто не признает. Рассказывая об этом, оперативное командование "Север" в качестве доказательств обнародовало последние фото заснеженного и изуродованного города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!